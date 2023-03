Uhapšena trojica Mostaraca: Napali muškarca i uzeli torbicu s 10.000 eura

Trojica Mostaraca, E. M. (31), E.M. (38) i B. B. (33) su, kako saznajemo, lišeni slobode nakon što su sinoć fizički napali H. H. (27) ispred jednog ugostiteljskog objekta na Bišću Polju u Mostaru.

Veća suma novca

Potom su mu, kako je to on kazao policiji, iz vozila uzeli torbicu u kojoj se, navodno, nalazila veća suma novca i to oko 10.000 eura.

H. H. je nakon napada ukazana ljekarska pomoć u Kantonalnoj bolnici "Dr. Safet Mujić".

Nakon kriminalističke obrade u Sektoru kriminalističke policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, trojica uhapšenih su predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Mostaru.

Dalje mjere

Kako nam je rečeno iz ove pravosudne institucije, nakon što budu ispitani odlučit će se o daljim mjerama i radnjama u ovom slučaju.

Navodno, oštećeni i trojica uhapšenih su odranije imali određene sporove.