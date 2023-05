Tokom pretresa stanova pripadnika Balkanskog kartela pronađeno 2,7 miliona eura

Srbijanska policija pronašla je 2, 7 miliona eura te veću količinu naoružanja tokom pretresa stanova i kuća koje su koristili pripadnici organizirane kriminalne grupe Balkanski kartel, a koji se dovode u vezu s krijumčarenjem najmanje sedam tona kokaina iz više latinoameričkih država i Afrike, saopćeno je iz MUP-a Srbije.



Na vanrednoj konferenciji za novinare načelnik Uprave kriminalističke policije Ninoslav Cmolić u četvrtak je saopćio da je srbijanska policija uhapsila 13 pripadnika organizirane kriminalne grupe sastavljene od više manjih podgrupa koje su djelovale kao Balkanski kartel.

Prema njegovim riječima, uhapšeni su organizatori te grupe M.S. i M.R., a Srbija je u saradnji s Europolom, uspjela identificirati "ključne mete na svom teritoriju" i mapirati njihove kriminalne aktivnosti širom svijeta.

Vjeruje se da ovaj kartel stoji iza višetonskih pošiljki kokaina koje su stigle u Evropu iz Kolumbije, Brazila, Ekvadora, ali i preko zapadne Afrike "kao logističko tranzitne podrške“, rečeno je novinarima.

Ključ za razotkrivanje grupe, kako je objasnio Cmolić, bilo je dekodiranje telefonske Sky aplikacije, a članovi grupe su uhapšeni u Beogradu, Subotici i Zrenjaninu.

Ovaj kartel, koji je "praktički uništen", funkcionirao je samostalno i to je najveći narkokartel na Balkanu, ocijenio je visoki zvaničnik srbijanskog MUP-a, prenosi Hina.

On je naveo da su sve zapljene droge bile izvan teritorije Srbije, u drugim evropskim državama, jer "Srbija nije bila interesantna za tolike količine kokaina".

On nije htio navesti imena vođa te kriminalne skupine, pravdajući to činjenicom da je to u nadležnosti Tužilaštva za organizirani kriminal.