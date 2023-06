"Avazov" vremeplov: Kakanjski policajci Jasmina Kubata pijanog pustili na autoput, prvi smo otkrili stravične detalje nesreće

Kakanjski policajci Amir Grahić i Edin Habibović koji su vozača Jasmina Kubata pijanog pustili na autoput, a koji je usmrtio i sebe i harmonikaša Alena Omerbašića, osuđeni su na po 22 mjeseca robije, potvrđeno je za portal "Avaza" iz advokatskog tima jednog od optuženih policajaca.

Riječ je o slučaju o kojem je "Dnevni avaz" prvi pisao i otkrio stravične detalje nesavjesnog rada u službi policajaca Amira Grahića i Edina Habibovića.

U nastavku pročitajte tekst koji smo objavili 17. oktobra 2019. godine u kojem smo otkrili šokantne detalje ove stravične nesreće.

Stravična saobraćajna nesreća koja se desila 1. septembra, u kojoj je vozač K. J., krećući se u suprotnom pravcu na autoputu Zenica - Sarajevo kod Kaknja, izazvao udes u kojem su poginuli on i muzičar Alen Omerbašić, dobila je šokantan zaplet.

Dva života ugašena

„Avaz“ otkriva da su zbog ove nesreće policajci iz Kaknja Amir Grahić i Edin Habibović suspendirani jer su te noći kroz naplatne rampe pustili vozača K. J., koji je bio u pijanom stanju. Naime, kako saznajemo, sad već suspendirani policajci zaustavili su vozača K. J. Iako je bio vidno pijan, policajci su ga propustili.

Međutim, tu nije kraj njihove traljavosti koja je na kraju dvojicu ljudi koštala života. Nakon što su pustili K. J., on je došao do naplatnih kućica na autoputu, međutim, bio je pod tolikim utjecajem alkohola da nije mogao sam uzeti karticu. To su za njega uradili policajci iz Kaknja Grahić i Habibović! Jedan od njih je, kako saznajemo, prišao rampi, uzeo karticu i dao je K. J., koji je onda nastavio vožnju na autoputu - ali u suprotnom smjeru!

Ova šokantna saznanja za naš list potvrdio je Semir Šut, komesar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.