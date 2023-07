Feraget: Ovdje se radilo o grupi za organizovani kriminal, da se zataška jedno očigledno ubistvo

- Međutim, cijeneći sadržaj dokaza i sve ovo što su tužioci iznijeli u završnim riječima mislim da bi se trebala očekivati osuđujuća presuda. Naravno, poštujem pretpostavku nevinosti. Otvoreno je pitanje da li će Sud na osnovu provedenih dokaza moći zaključiti, a ja vjerujem da hoće, da se ovdje radilo o grupi za organizovani kriminal. Dakle, da su tri lica izvršila jedno ili više krivičnih djela u namjeri da se zataška jedno očigledno ubistvo. Jučer nisam, a ni danas namjerno nisam prisustvovao, jučer zbog obaveza u Tuzli, ali me pogodilo stanje u kojem se nalazio gospodin Muriz Memić. Dake, sve ono što je Kadrija Kolić govorio u završnoj riječi, on je doživio kao provokaciju i mislim da je to potpuno očekivana reakcija oca kome je ubijeno dijete. Da podsjetim Kadriju Kolića, nemam namjeru da ga učim, a ne mogu da ga natjeram da misli, ali da ga podsjetim samo da je Kantonalni sud odbio nalaz Ševala Kovačevića, kao nestručan, nelogičan, kontradiktoran u samom zaključku i suprotan svim materijalnim dokazima i svim saslušanim svjedocima. Dakle, biti advokat nakon pravosnažne presude Vrhovnog suda i ranije dvije presude Kantonalnog suda, opisivati događaj na način koji je u sudskom postupku već isključen i na šta smo potrošili pet godina, sasvim sigurno vam ne daje za pravo da budete, ni on a ni ostali advokati, ponosni. Evo da im pomognem, ponosan bi moglo značiti biti arogantan, umišljen ili narcisoidan. Ako su takvi, to je njihov izbor – rekao je Feraget.

- Treba to više puta ponoviti. Ova dva postupka nisu u vezi jedan s drugim. Pomoć počiniocu nakon izvršenog krivičnog djela, to sudije znaju odlično, bolje nego ja, ne zahtijeva da je ubica pravosnažno osuđen. Dakle, to samo znači da onaj koji je pomagao ubici, on zna ko je ubica. Kada takvo lice osudite, onda ste dali vrlo jasnu poruku da niko nema pravo ugrožavati integritet istrage, a to pogotovo znaju policajci. Zato se oni terete za jedno krivično djelo, a Alisa i Zijad Mutap za nešto drugo. Alisa Mutap za davanje lažnog iskaza. Okolnosti slučaja su te koje će prevagnuti prilikom ocjene suda da li postoje elementi krivičnog djela pomoći počiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Kadrija Kolić, umjesto što broji svjedoke i utvrđuje brojno stanje svjedoka koji su vidjeli krvavu majicu, mogao je vidjeti da na brojnom stanju nedostaje krvava majica. Svjedoka je dovoljno. Ta majica, ti snimci koji su uništeni, to staklo i sve ostalo što je podmetnuto, to se zove opstrukcija istrage i zbog toga se tim ljudima sudi. Jako puno toga je bitno za reći, pogotovo kad su u pitanju službena lica – kazao je Feraget.

Različite izjave

Dodao je da je Josip Barić primao različite izjave od Alise Mutap i nije reagovao. Ističe da, ako je pravna ocjena djela bitna za policajca koju će garderobu izuzeti, onda on ponovo čini zloupotrebu.

- Bez obzira koje je djelo u pitanju od Dženana ste izuzeli sve. Objasnite Sudu zašto od Alise niste izuzeli krvavu majicu. Mislim da je dovoljno jasno. Što se tiče snimaka i Hasana Dupovca, on snimak izuzima bez naredbe Suda, na to nema pravo, ni on ni bilo ko drugi od policajaca. Kasnije se naredba vraća tom sudu i izdaje se naredba od drugog Suda. Ali ono što je najvažnije, snimak s kuće Šerifa Konjevića, odnosno snimaka ima više. Mi bismo, da smo imali te snimke, uštedjeli pet godina. Dakle, na tom snimku se vidi i prednja i zadnja tablica tog kombi vozila koje ne pripada Ljubi Seferoviću. Ljubo Seferović je lažno priznao nešto što nije uradio i s tim će se, vjerovatno, pozabaviti Tužilaštvo u nastavku. Ali da smo imali taj i snimke s hotela „Crystal“ za koje je odgovoran Muamer Ožegović, sasvim sigurno da ne bismo izgubili pet godina. Sve ovo skupa je opstrukcija istrage. Ako uništavate dokaze, a pozivate oštećene da vam kažu značaj tih uništenih dokaza, onda na neki način priznajete krivicu. Ja samo znam da Alisa Mutap nikad nije saslušana od Tužilaštva, onako kako to Zakon o krivičnom postupku nalaže. Mislim, znam da je vještačena i da je nalaz doktora Kučukalića 3. marta 2016. godine bio da ona nema amneziju. Osnovna teza odbrane je amnezija kojoj nedostaje najbitnija komponenta, to je retrogadna amnezija. To je doktor Dizdarević objasnio. Ako tome dodamo iskaz doktora Žuje da je ubica gledao Dženana u oči, pa samim tim i Alisu i ako dodamo sve ostale okolnosti ovog slučaja, a Sud neće donijeti odluku u odnosu na Alisu Mutap, samo na osnovu medicinske dokumentacije, iako je i ona već dovoljna, nego na osnovu svih okolnosti slučaja. Prema tome, svjedok koji je potpuno svjestan, komunikativan i orijentisan sasvim sigurno zna ko je ubica, ko su napadači, ali razlozi zbog čega je njoj eventualno nuđen ili trebao biti ponuđen imunitet nisu uopšte relevanti za ovaj predmet – ističe Feraget.

Lažni iskaz

Kazao je da se ona tereti za davanje lažnog iskaza, jer je rekla da ih je udario auto, pa nakon toga da ih je napao neko sakriven iza drveta, i nakon toga da je izgubila svijest u momentu udarca, došla sebi u pola dva pred KUM-om.

- A mi imamo najmanje sedam-osam svjedoka i kompletnu medicinsku dokumentaciju da je ona sve vrijeme bila svjesna, komunikativna i orijentisana. Istraga za ubistvo – očekujem da će ovo biti vjetar u leđa. Sasvim sigurno da sve ovo što smo utvrdili ovdje upućuje na zaključaj da tužioci Kantonalnog tužilaštva moraju biti obuhvaćeni istragom na čelu s Dalidom Burzić. Situacija je, manje-više, jasna. Sve ono što nam ovdje nedostaje može se pripisati tužiocima na prvom mjestu, jer tužioci vode istragu, policijski službenici rade po nalogu tužilaca i svakako odgovaraju za zakon i pravdu. Dakle, očekujem da će istraga biti intenzivirana. Očekuju se rezultati određenih istražnih radnji, o tome ne bih govorio – poručio je Feraget.