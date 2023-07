Petorica mladića u Dubrovniku pretukli sezonske radnike iz BiH i Sjeverne Makedonije

Zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo nasilničkog ponašanja, sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku odredio je petorici mladića s dubrovačkog područja istražni zatvor u trajanju do 30 dana.

Terete se da su nasiljem, zlostavljanjem, iživljavanjem i drugim osobito drskim ponašanjem na javnom mjestu četiri muške osobe, inače jednog hrvatskog te dvojicu državljana BiH i jednog državljanina Sjeverne Makedonije, doveli u ponižavajući položaj.

Istražni zatvor

Prema riječima suca Pera Miloglava, glasnogovornika Županijskog suda u Dubrovniku, istražni zatvor je određen s obzirom na način i okolnosti počinjenja krivičnog djela nasilničkog ponašanja, jer su prilikom fizičkog napada na sezonske radnike iskazali izuzetnu agresivnost, bezobzirnost i brutalnost, kao i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Tako je istražni zatvor određen za L.F. (22) iz Vodovađe, J.T. (19) s Grude, R.T. (21) s Grude te mlađe punoljetnike iz Dubrovnika M.G. (18) i J.K. (18).

Policija je već obavijestila kako je do grubog premlaćivanja četvorice sezonskih radnika hotelskog lanca “Valamar Riviera” došlo nakon noćnog izlaska i verbalnog sukoba na Pilama. Bilo je to, navodno oko 5 sati ispred noćnog bara ”Elyx”, kad su sezonci, da bi izbjegli dalji sukob, taksijem napustili mjesto događaja i pošli u svoj smještajni objekt na području Babinog kuka, zgradu kod kružnog toka u Solitudu.

Međutim, grupa osumnjičenih ih je slijedila te su ih, nakon što su se radnici iskrcali, fizički napali i pri tom trojici zadali lakše tjelesne povrede.

Pravosudnom je istragom u Istražnom centru Županijskog suda u Dubrovniku utvrđeno kako je nasilnička petorka angažovala taksi da prati drugi taksi u kojem su bili sezonci A.S., D.K., K.A. i T.M. do zgrade na Babinom kuku. Kad se K.A. našao ispred ulaza u garažu, R.M. je na njega bacio bocu vode, a F.M.U. ga je pokušao pogoditi kamenom pa je utrčao u garažu, nakon čega su za njim potrčali napadači J.T. i L.F.

Sustigli su ga i L.F. ga je s leđa gurnuo te je K.A. pao na tlo gdje ga je J.T. tri puta desnom šakom udario u glavu i tri puta nogom u tijelo. K.A. se uspio dignuti s tla, ali ga tad J.T. ponovno udara šakama i nogama po glavi i tijelu, nakon čega J.T. istrčava iz garaže, ostavljajući K.A. da leži na tlu garaže. Dok su se iživljavali nad K.A., vrijeđali su ga na nacionalnoj osnovi a tom prilikom je mladom sezoncu slomljen nos, što je dovelo do obilnog krvarenja.

Snimci nadzornih kamera

Istovremeno su, kako saznaje Slobodna Dalmacija, na vanjskom stubištu zgrade R.M., M.G. i J.K. napali sezonce T.M. i A.S.. Na osnovu snimaka nadzornih kamera utvrđeno je kako je J.K. šakama u glavu i zatiljak udarao T.M. koji je pao na pod, gdje ga više puta istovremeno po glavi i tijelu udaraju J.K. i M.G. Vidjevši kako mu prijatelji udaraju T.M., osumnjičeni R.M. prilazi sezoncu A.S. i šakom ga udara u glavu, uslijed čega sezonac pada na skaline. A.S. uspijeva sjesti na skaline, ali ga tad R.M. lijevom rukom hvata za glavu i sedam puta desnom rukom udara u glavu. Tad se okreće i vidjevši da se i T.M. pokušava ustati, udara ga nogom u glavu i tijelo te šakom u glavu, nakon čega se udaljava.

Dok su se fizički iživljavali udarajući sezonce A.S. i T.M. osumnjičenici su ih vrijeđali na nacionalnoj osnovi što je kod žrtava stvorilo osjećaje straha, poniženja i povrijeđenog dostojanstva.

Nasilni mladići su uhapšeni i predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, nakon čega su i privedeni dežurnom sucu istrage koji im je odredio istražni zatvor.