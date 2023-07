Elmedin Konaković učestvovao na Dubrovnik forumu

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković učestvuje na Dubrovnik forumu.

- Više od petina građana zemalja zapadnog Balkana živi van svoje države. Većina njih živi u državama razvijenih ekonomija kao što su Njemačka, Italija, Austrija Švicarska, SAD. OECD je organizator večerašnjeg panela na Dubrovnik Forumu na temu "Labour Migration in SE Europe - How to make the most of it?" - naveli su iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Gdje se nalazi Bosna i Hercegovina? Šta je osnovni razlog zbog kojeg odlaze naši mladi, obrazovani ljudi? Šta možemo uraditi da ih zadržimo/vratimo? Je li naša dijaspora i naša šansa?, to su teme na kojima govori bh. šef diplomatije.