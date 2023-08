Vozač iz BiH kamionom usmrtio dva radnika koja su održavala autoput u Hrvatskoj

Dvojica radnika Hrvatskih autocesta poginula su jutros u saobraćajnoj nesreći na autoputu Rijeka-Zagreb u smjeru glavnog grada Hrvatske između Ravne Gore i Vrbovskog. Kamion je naletio na njih i na vozilo koje je radilo na održavanju cesta koje je bilo na zaustavnoj traci i propisno obilježeno. Kako je javio HRT, kamionom koji je naletio na radnike HAC-a upravljao je državljanin Bosne i Hercegovine u dobi od 64 godine.

On je zadržan u riječkom Kliničkom bolničkom centru na liječenju, no zasad nije poznato o kakvim se povredama radi. No prema nekim informacijama, za koje još nema potvrde, u međuvremenu je otpušten i priveden u policijsku stanicu, piše Index.hr.

Praksa je takva da po završetku istražnih radnji osumnjičenik biva priveden u nadležno državno odvjetništvo, koje onda odlučuje o istražnom zatvoru. S obzirom na to da je riječ o stranom državljaninu, vjerovatno će mu nakon što bude pušten iz bolnice biti određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog opasnosti od bijega.

Alkotest vozača kamiona navodno je pokazao 0.0 promila.

Index je objavio da je kamion kojim je izazvana teška nesreća u vlasništvu firme iz Siska te da je jedan radnik pukom srećom izbjegao nalet kamiona i bez povreda je u nesreći. No dva radnika kamion je udario i na mjestu su poginuli.

Oba radnika bila su, može se reći, u prvoj polovini života. Jedan je rođen 1992., a drugi 1979. godine. Živjeli su u obližnjim mjestima u Gorskom kotaru. U naletu kamiona vozilo je završilo na boku, na travnatoj površini uz autoput.

Saobraćaj dionicom između čvora Ravna Gora i Vrbovsko do 12 sati bio je u potpunosti u prekidu. Normalizovan je tek u kasnijim popodnevnim satima.

- Uviđaj je dovršen, slijedi nam kriminalističko istraživanje. Kako su vještačenja tajna, ne mogu vam dati druge podatke. Ne mogu vam reći šta je s vozačem, međutim po završenom kriminalističkom istraživanju pretpostavljam da će uslijediti krivična prijava policijske uprave prema Državnom odvjetništvu, a zatim i istraga Državnog odvjetništva - rekla je za HRT Sonja Jazbec, zamjenica općinske državne odvjetnice u Rijeci.

Policija se još nije oglasila s uzrokom i detaljima nesreće. Nakon uviđaja ostaje još analiza tahografa, ali i nadzornih kamera HAC-a.