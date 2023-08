Horor u Hrvatskoj: Otac vrijeđao, pa nemprimjereno dodirivao kćerku, mora platiti oko 5.000 KM

Otac (44) je proglašen krivim i osuđen za psihičko nasilje nad kćerkom (17) u kući na širem području Bjelovara, a sudija ga je kaznio sa 2.500 eura (oko 5.000 KM).

Za troškove prekršajnog postupka mora da plati 118 eura (oko 236 KM). On je, kako se navodi u presudi, prošle godine u avgustu oko 23 sata vrijeđao kćerku i to nije bilo prvi put.

Vrijeđao kćerku

- Govorio joj je „Glupa si, nisi moje dijete, bolje da sam te izd*kao u toaletu nego što sam te napravio“. Time je izvršio psihičko nasilje nad kćerkom, što je kod nje izazvalo uznemirenost i povredu njenog dostojanstva - naglasio je sudija za prekršaje.

Posebno je šokantno bilo svjedočenje djevojčice koja je ispričala kako im je otac kupio ćevap, koka-kolu, čokolade, čips i dva litra vina za sebe. Kaže da je počela da pada kiša i uveče su svo troje legli - ona, njen otac i njen mali brat.

Dirao je

- Dirao me je po grudima. Prvo me je otac milovao po licu, rekavši da me dugo nije vidio. Bili smo obučeni, ja sam imala trenerku i ljubičastu majicu. Kada sam zaspala, osjetila sam kako moj otac stavlja ruku u moju majicu, a zatim izvlači majicu iz mojih pantalona.

Trgla sam se i pokušala da ustanem, ali prvi put me je zaustavio, a drugi put sam uspjela. Tada mi je rekao da nisam njegova kćerka i da bi bilo bolje da me je izd*kao u wc, nego što me je napravio. Onda je počeo da mi dodiruje grudi.

Pio vino

Popio je te dvoke litre vina za vrlo kratko vrokeme, a rekao mi je i da je proke toga dosta pio. Od tada nemam kontakt sa njim. Tri puta sam ispitivana u policiji o cijelom događaju - svedočila je ona.

Presuda za nasilje u porodici je ništavna i otac može da se žali na nju. Nije poznato da li je protiv njega pokrenut krivični postupak, prenosi portal Danica.hr.