Piramidalna prevara iz Brčkog novi alarm lakovjernima

- Sad je moderno ulaganje u virtuelne valute, digitalni marketing, a uvijek shema funkcioniše na isti način. Prva grupa koja uloži počne da dobiva novac, na njihovu preporuku ulaze drugi, onda to raste, sve do momenta kad dođe do urušavanja kompletne piramide. Zbog izgovora poput svjetske krize, COVID-a, imali smo raznih primjera. Najgore je što ljudi ostaju u ubjeđenju da će dobiti novac - pojašnjava Petrović.

Nalozi iz Afrike

Radio je na brojnim istragama, koje pokazuju koliko smo lakovjerni, ali i koliko žudimo za zaradom preko noći i bez mnogo truda, ali epilog je uvijek isti – zarade samo profesionalni prevaranti koji žive na ovaj način. Žrtve u BiH mogu pronaći kriminalci iz svih dijelova svijeta.

- Najčešće su nigerijske prevare. To su one poruke da ste dobili nasljedstvo, ali da trebate uplatiti proviziju. Ili prevare poput one u kojoj korisnici interneta dobiju e-mail navodno od rukovodioca policije u BiH, a i to je iz Nigerije. Ili da im je računar inficiran virusom koji je otkrio da gledaju pornografiju, da će to biti objavljeno ako na račun u Lionu ne uplati neki iznos, a prateći trag novca vidite da je vlasnik računa izvjesni Mbetu Seseku, negdje iz Afrike. To su prevare koje traju otkako postoji internet, a i dalje ljudi uplaćuju. Kao prije rata, kad su se na Željezničkoj stanici igrale one šibice. Svi su znali da je prevara, a i dalje su igrali – ističe Petrović.