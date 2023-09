Supruga Denisa Buntića za "Avaz": Zamalo me ubio, tukao me pred našim djetetom od devet mjeseci

Neslužbene informacije koje su se sinoć iznosile o tome da je Denis Buntić (41), poznati rukometaš i nekadašnji član rukometne reprezentacije Hrvatske, koji se sumnjiči za nasilje u porodici i nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih tvari, pušten na slobodu, potvrdila je njegova supruga, Klara Buntić.

Za odluku Općinskog suda u Ljubuškog kojom je odbijen pritvor njenom mužu saznala je sinoć i od tada je u šoku, u nevjerici, ali i u strahu. Ne može, kako je rekla za portal "Avaza", doći sebi.

Tukao je pred devetomjesečnom bebom

- On je sada na slobodi, a umalo me nije ubio...Jer, da me nastavio tući, vjerovatno ne bih bila živa, a tukao me pred našim djetetom od devet mjeseci - kroz suze nam je govorila Klara.

Iako je, priznala je, i ranije bio nasilan i fizički je zlostavljao, ipak, u petak je prvi put smogla snage da ga prijavi.

Nasrnuo je na nju u alkoholiziranom stanju, a postoji, rekla nam je, i snimak gdje se sve čuje, od toga kako je udara do toga gdje ga ona moli da je pusti.

- U jednom trenutku sam se predala i rekla sam: "Bože, u ruke tvoje, ja ovdje ne mogu ništa". Zamislite, on ima 160 kila, ja 50 i koju, nemoguće se odbraniti. Sijevalo mi je u glavi koliko su to jaki udarci bili... Cijela desna strana mi je natečena, udarao me po cijelom tijelu, leđima, kukovima... Nisu mi konstatirane teške tjelesne povrede, nemam ništa slomljeno, ali da je nastavio mogao me ubiti. Stalno mi je govorio: "Izlazi", a pri tome me je držao za glavu. Tek u jednom trenutku se okrenuo i ja sam uspjela otvoriti balkonska vrata i uspjela pobjeći - plačući nam je ispričala.