Kraj sage za ubistvo na Hvaru: "Fatalna ujna" osuđena na četiri godine i deset mjeseci zatvora, nećak na sedam

Treće suđenje za ubistvo Domagoja Novoselnika u mjestu Vrisnik na Hvaru je završeno. Nećak ubijenog Matija Franc (27) osuđen je na sedam godina zatvora, dok je supruga Slađana Novoselnik (40) osuđena na četiri godine i deset mjeseci zatvora za poticanje, javlja Dalmacija Danas.

Tako je okončana, nepravomoćno, saga duga 12 godina. U ljeto te 2011. godine, prema optužnici, tada maloljetni nećak nožem je usmrtio ujaka, kod kojeg je dolazio na Hvar svako ljeto da radi u privatnoj firmi, kako bi sa Slađanom započeo novi život.

SMS poruke

Tako ih tereti optužnica, a možda i najvažniji dokazi se nalaze u SMS porukama koje su mladić i "fatalna ujna" razmjenjivali neko vrijeme. Njihova veza je počela kada je nećak imao 15 godina.

U prvom postupku u septembru 2012. godine sudsko vijeće na čelu sa sudijom Vladimirom Živaljićem osudilo je Slađanu na 22 godine zatvora zbog poticanja, a njenog nećaka na 10 godina zatvora.

Vrhovni sud tada je u svojoj odluci, uz ostalo, naveo kako se mora uzeti u obzir i da sam optuženi mladić negira ikakvu ulogu svoje ujne "u stvaranju i održavanju volje za usmrćenje Novoselnika". Tada su dali jasnu uputu da se dobro ocijeni spada li nečinjenje, tj. nesuprotstavljanje odluci počinitelja pod poticanje kao oblik sudioništva u ubistvu, piše Slobodna Dalmacija.

Nakon ukinuća te prve presude, u drugom suđenju u septembru 2017. godine, sudsko vijeće sudije Damira Romca Slađanu je oslobodilo, a mladić je tada osuđen na osam godina zatvora. No, u junu 2019. godine Vrhovni sud ponovno ukida presudu, ovaj put zbog proceduralnih razloga, odnosno bitne povrede postupka jer na suđenju nisu pročitani iskazi svjedoka koji su uredno dobili pozive, a nisu se odazvali.

Tada Vrhovni sud također ukida i istražni zatvor za nećaka koji se u istražnom zatvoru nalazio od jula 2011. do aprila 2013. godine, kada je izašao na slobodu, da bi onda krajem januara 2018. godine opet završio u zatvoru rješenjem Vrhovnog suda, jer mu je bila izrečena sankcija viša od pet godina zatvora.

Predmet je u rad 2019. godine dobila sutkinja Višnja Strinić koja je pokušala šest puta započeti raspravu, no sve su bile odgođene zbog toga što nećak nije imao novca za put do Splita, pa zbog promjene advokata i pripreme obrane, kao i zbog pandemije korone te potresa na Baniji zbog kojeg okrivljeni nećak i neki svjedoci iz Petrinje nisu dobivali pozive.

Nazvala ga monstrumom

Prema optužnici Županijskog državnog odvjetništva, Domagoj Novoselnik ubijen je upravo zbog veze između supruge Slađane i nećaka koji je kod ujaka došao živjeti i raditi jer je ovaj imao privatnu firmu na Hvaru. Veza između mladića i ujne počela je, po ŽDO-u, kada je on imao petnaest godina, a ujna Slađana ga je potaknula na zločin, odnosno ubistvo.



Nekoliko mjeseci nakon oslobađajuće presude Novoselnik je novinarima kategorički negirala da je ikada imala seksualni odnos s nećakom te ga je nazvala monstrumom.

- Nikada nismo bili u vezi, kako je on poslije tvrdio, nikada nisam spavala s njime. Radila sam s Domagojem i mnogo se mučila, a živjeli smo u kući gdje je 24 sata bila moja svekrva, koja bi valjda primijetila da se nešto takvo događalo. Bog mi je svjedok da govorim istinu - rekla je u jednom od intervjua.

Tvrdila je kako je te večeri išla ranije spavati, a Domagoj i njegov nećak ostali su slušati muziku, čak sumnja na to da joj je mladić nešto stavio u kafu kako bi zaspala da bi on ostvario svoj naum. Kada se probudila, vidjela je krvavog supruga na podu i mladića s nožem u ruci pokraj njega.



Bio je dobar muž

- Prvo, Domagoj me nije tukao. Kao i svi brakovi, imali smo svoje razmirice, ali nasilja nije bilo. Bio je dobar muž, volio me i ja sam voljela njega. A s nećakom nikada nisam imala ništa! Rekla sam im u istrazi, kada su mi objasnili da mi stavljaju na teret poticanje na ubojstvo supruga zbog ljubavne veze s nećakom, ma možete vi napisati što god želite. Napišite da sam spavala s pola Splitsko-dalmatinske županije, da sam najveća ku... Ali Bog je svjedok da govorim istinu. On je samo prvi put rekao istinu u istrazi, kada je tvrdio da ga je on ubio i da ja sigurno ne znam ni zašto. Tako nekako se izrazio. Kasnije je na nagovor svoje obitelji i odvjetnika počeo mijenjati iskaze - rekla je Novoselnik.