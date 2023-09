Određen pritvor Noni Sejdiću i Dženanu Bukvi: Osumnjičeni za neovlašten promet drogama

Sud Bosne i Hercegovine je 21.9.2023. u predmetu Amer Karić i drugi prihvatio prijedlog Tužilaštva Bosne i Hercegovine od 21.9.2023. i donio rješenje kojim je prema osumnjičenim Noni Sejdiću i Dženanu Bukvi određena mjera pritvora koja po ovom rješenju može trajati najduže mjesec dana, računajući od dana lišenja slobode, tj. do 19.10.2023. u odnosu na osumnjičenog Dženana Bukvu, odnosno do 20.10.2023. u odnosu na osumnjičenog Nonu Sejdića ili do nove odluke Suda, a zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga propisanih članom 132. stav 1. tačke a), b) i c) ZKPBiH, saopćeno je iz Suda BiH.

Dopuštena žalba

Istim rješenjem se odbija kao neosnovan prijedlog Tužilaštva BiH od 21.9.2023. za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenim Kenanu Bukvi, Azri Suljagić i Elvedinu Hašimoviću, koji se imaju pustiti na slobodu odmah.

Žalba protiv ovog rješenja ne zadržava njegovo izvršenje.

Zajedno privođeni

Navedene osobe su osumnjičene za počinjenje krivičnog djela organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. KZBiH, a u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH.

Osumnjičeni su provođeni u akciji MUP-a KS "Overdose 2".