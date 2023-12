Tužiteljica Jolović otkrila kako je Osmica u obrazloženju dostavljao Debevcu netačne navode kako bi ovaj prisluškivao sudije

Na ročištu za određivanje pritvora suspendovani predsjedniku Suda Ranku Debevcu i bivšem šefu OSA-e Osmanu Mehmedagiću Osmici, tužiteljica Bojana Jolović je iznijela detalje o prisluškivanju sudija.

Ona je navela da je OSA u obrazloženju koje je dostavljano sudiji Debevcu istakla da su sudije u kafani dogovarali mito sa osobama iz krim miljea, a da je zbog toga prisluškivan službeni telefon koji je koristilo šest do sedam sudija, čime su utvrđene nelogičnosti tih navoda.

Jolović je kazala i da je uposlenik OSA-e rekao da je to nelogično i da to neće proći, a da mu je odgovoreno da je to već riješeno, čime ona tvrdi da postoji jasan umišljaj.

Debevec znao šta radi

Nakon tvrdnji advokata drugoosumnjičenog Osmana Mehmedagića Osmice, Nermina Mulalića, da je sve rađeno u skladu sa zakonom, Jolović je na kraju kazala da je obrazloženje koje je OSA dostavljala Sudu za prisluškivanje sudija netačno i da je Debevec znao da je riječ o neistinitim tvrdnjama.

Advokat Mulalić je kazao da je osnovna teza Tužilaštva postojanje dogovora između osumnjičenih, a da dokaza osim svjedočenja Tužilaštvo nema, na šta se kasnije oslonila Jolović da postoji još dokaza, koji u svrhu istrage nije mogla dostaviti odbranama osumnjičenih.

Mulalić je mišljenja da Tužilaštvo nije navelo kakvu je korist Mehmedagić mogao ostvariti, te da su za to potrebni dokazi, a ne percepcija tužiteljice.

Na prijedlog tužiteljice za određivanje pritvora, Mulalić je kazao da je riječ o zabacivanju udice u prazno, ali nije riječ o stvarnim razlozima.

Prisluškivanje tužilaca

Na pitanje sudije Perića "jesu li dva broja dežurnih sudija prisluškivana", Mulalić je odgovorio da "koliko je njemu poznato jesu, ali da je sve urađeno u skladu sa zakonom".

Osman Mehmedagić Osmica, za razliku od prvoosumnjičenog Debevca, nije uzimao riječ i kazao je da je saglasan s tvrdnjama svog advokata Mulalića.

Tužiteljica Bojana Jolović na kraju se osvrnula i na izjavu suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca "da on nema obavezu da čuva spise", na šta je kazala da ukoliko se nešto uništava, mora postojati dokument o uništenju.