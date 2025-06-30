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SARAJEVO

Ugašen požar kod Bijele tabije

Vatrogasci ostaju na terenu zbog opasnosti od ponovnog izbijanja

S lica mjesta - Avaz
Ugašen požar - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

30.6.2025

Pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo (PVB) lokalizovali su požar koji je u ponedjeljak navečer, oko 22 sata, izbio u blizini Bijele tabije na Vratniku.

Vatrogasci će ostati na terenu još neko vrijeme kako bi izvršili detaljan pregled područja, s obzirom na to da je tlo izuzetno suho, pa je dovoljna i najmanja iskra da izazove novi požar.

Prema preliminarnim informacijama, požar je najvjerovatnije izazvao vatromet ispaljen s obližnje lokacije, a vatra je brzo zahvatila nisko rastinje i krenula prema obližnjim kućama.

Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje vatre – presječena je vatrena linija, čime je omogućen pristup lokalizaciji požara.

Sarajevo se već duži period suočava sa sušnim vremenom bez padavina, a suha trava i rastinje dodatno pogoduju brzom širenju požara.

# POŽAR
# SARAJEVO
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