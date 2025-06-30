Ugašen požar kod Bijele tabije

Pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo (PVB) lokalizovali su požar koji je u ponedjeljak navečer, oko 22 sata, izbio u blizini Bijele tabije na Vratniku.

Vatrogasci će ostati na terenu još neko vrijeme kako bi izvršili detaljan pregled područja, s obzirom na to da je tlo izuzetno suho, pa je dovoljna i najmanja iskra da izazove novi požar.

Prema preliminarnim informacijama, požar je najvjerovatnije izazvao vatromet ispaljen s obližnje lokacije, a vatra je brzo zahvatila nisko rastinje i krenula prema obližnjim kućama.

Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje vatre – presječena je vatrena linija, čime je omogućen pristup lokalizaciji požara.

Sarajevo se već duži period suočava sa sušnim vremenom bez padavina, a suha trava i rastinje dodatno pogoduju brzom širenju požara.