Izbio veliki požar kod Bijele tabije na Vratniku

Večeras oko 22 sata u naselju Vratnik, kod Bijele tabije, izbio je veći požar. Na mjesto događaja odmah su izašle vatrogasne ekipe koje su krenule u gašenje.

Prema informacijama koje smo dobili od čitatelja, desetak minuta prije izbijanja požara u tom dijelu grada bio je ispaljen vatromet, za koji se pretpostavlja da je izazvao požar.