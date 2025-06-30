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SARAJEVO

Izbio veliki požar kod Bijele tabije na Vratniku

Na mjesto događaja odmah su izašle vatrogasne ekipe koje su krenule u gašenje

Piše: Marko Aždajić

30.6.2025

Večeras oko 22 sata u naselju Vratnik, kod Bijele tabije, izbio je veći požar. 

Na mjesto događaja odmah su izašle vatrogasne ekipe koje su krenule u gašenje.

Prema informacijama koje smo dobili od čitatelja, desetak minuta prije izbijanja požara u tom dijelu grada bio je ispaljen vatromet, za koji se pretpostavlja da je izazvao požar.

Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo potvrdili su za "Avaz" informaciju o požaru, a više detalja bit će poznato nakon što vatrogasci završe intervenciju.

# POŽAR
# SARAJEVO
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