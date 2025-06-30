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NASELJE VRATNIK

Čitaoci: Prije požara na 10 minuta bio je vatromet

Na mjesto događaja odmah su izašle vatrogasne ekipe koje su krenule u gašenje

Požar na Vratniku. Čitatelj

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

30.6.2025

Kod Bijele Tabije izbio je veliki požar oko 22 sata u naselju Vratnik.

Na mjesto događaja odmah su izašle vatrogasne ekipe koje su krenule u gašenje.


Redakciji "Avaza" javilo se nekoliko čitatelja koji su naveli da je na samo 10 minuta prije požara bio vatromet, za koji se pretpostavlja da je izazvao požar. 

Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo potvrdili su za "Avaz" informaciju o požaru, a više detalja bit će poznato nakon što vatrogasci završe intervenciju.
# POŽAR
# SARAJEVO
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