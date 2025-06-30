Čitaoci: Prije požara na 10 minuta bio je vatromet

Kod Bijele Tabije izbio je veliki požar oko 22 sata u naselju Vratnik.
NASELJE VRATNIK
Na mjesto događaja odmah su izašle vatrogasne ekipe koje su krenule u gašenje
Požar na Vratniku. Čitatelj
Kod Bijele Tabije izbio je veliki požar oko 22 sata u naselju Vratnik.
Na mjesto događaja odmah su izašle vatrogasne ekipe koje su krenule u gašenje.
Redakciji "Avaza" javilo se nekoliko čitatelja koji su naveli da je na samo 10 minuta prije požara bio vatromet, za koji se pretpostavlja da je izazvao požar.
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