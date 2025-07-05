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ISTRAGA U TOKU

Na Grbavici u eksploziji oštećen ugostiteljski objekt

Građani uznemireni, iz policije nema zvaničnih podataka

Policija na licu mjesta. Crna Hronika.info

B. C.

5.7.2025

Na Grbavici u Sarajevu noćas u 3:30 sati građane je probudila snažna eksplozija.

Prema izjavama očevidaca, eksplozija je bila izrazito jaka, a oštećeni su stakleni portali na jednom od ugostiteljskih objekata u blizini mjesta događaja.

Na lice mjesta ubrzo su stigle patrole Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, koje su izvršile uviđaj i osigurale prostor.

Iz MUP-a KS su za portal “Avaza” kazali da ne mogu davati informacije dok se sve ne utvrdi.

Pretpostavlja se da je aktivirana eksplozivna naprava. 

# GRBAVICA
# EKSPLOZIJA
# UGOSTITELJSKI OBJEKT
# MUP KS
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