Zamjenik komandira Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Neđo Ćuk rekao je kako je požar na planini Leotar i dalje aktivan, ali je situacija mnogo bolja nego jučer.

Trebinjski vatrogasci se nadaju da će padavine koje su najavljene ugasiti vatru. Riječ je o izuzetno teškom i nepristupačnom terenu.

Požarna linija bila je dugačka preko dva kilometra. Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske jučer je imao više od 50 naleta.

Na terenu je bilo i oko 40 vatrogasaca, mještana i pripadnika Civilne zaštite.