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NADAJU SE KIŠI

Požar na planini Leotar i dalje aktivan

Riječ je o izuzetno teškom i nepristupačnom terenu

Stanje bolje nego jučer. RTRS

Dž. R.

8.7.2025

Zamjenik komandira Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Neđo Ćuk rekao je kako je požar na planini Leotar i dalje aktivan, ali je situacija mnogo bolja nego jučer.

Trebinjski vatrogasci se nadaju da će padavine koje su najavljene ugasiti vatru. Riječ je o izuzetno teškom i nepristupačnom terenu.

Požarna linija bila je dugačka preko dva kilometra. Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske jučer je imao više od 50 naleta.

Na terenu je bilo i oko 40 vatrogasaca, mještana i pripadnika Civilne zaštite.

# POŽAR
# TREBINJE
# LEOTAR
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