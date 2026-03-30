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POVEZIVANJE PRIVREDNIKA

Sanski Most krajem jula domaćin "Dijaspora foruma"

Cilj „Dijaspora foruma“ je predstavljanje investicijskih prilika, razmjena iskustava, kao i kreiranje konkretnih prijedloga

Sa održanog sastanka. Fena

FENA

30.3.2026

U Sanski Most bi krajem jula trebao biti održan „Dijaspora forum“, događaj koji ima za cilj povezivanje lokalnih privrednika s predstavnicima dijaspore i jačanje investicijskog potencijala ove općine, zaključeno je na današnjem sastanku u kabinetu načelnika Mensura Seferovića.

Na sastanku, kojem su prisustvovali predstavnici Udruženja privrednika, razgovarano je o organizacionim aspektima foruma, koji bi trebao okupiti značajan broj učesnika iz zemlje i inostranstva.

Cilj „Dijaspora foruma“ je predstavljanje investicijskih prilika, razmjena iskustava, kao i kreiranje konkretnih prijedloga za unapređenje privrednog razvoja Sanskog Mosta.

Organizatori očekuju da će ovaj događaj prerasti u važnu platformu za dugoročnu saradnju, umrežavanje i pokretanje novih projekata, koji bi mogli doprinijeti ekonomskom jačanju lokalne zajednice i stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta.

# DIJASPORA
# SANSKI MOST
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