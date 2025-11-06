Spol pri rođenju mora biti upisan u pasoš, nema više oznake "x"

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država (SAD) privremeno je dozvolio administraciji američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da zahtijeva da svi novi pasoši prikazuju biološki spol osobe utvrđen pri rođenju.

Ova odluka konzervativno većinskog suda dolazi nakon što je obustavljen nalog nižeg suda u Masačusetsu (Massachusetts), koji je prethodno spriječio vladu SAD-a da provodi novu politiku dok traje pravni postupak.

- Navođenje spola vlasnika pasoša onako kako je zabilježen pri rođenju ne krši principe jednake zaštite, više nego što bi to činilo navođenje zemlje rođenja - stoji u obrazloženju Vrhovnog suda.

Podsjetimo, Tramp je odmah po preuzimanju dužnosti potpisao izvršnu uredbu kojom se priznaju samo dva spola — muški i ženski. Time je uvedeno pravilo da se u američkim pasošima koristi isključivo spol zabilježen u rodnom listu osobe.

Kasnije je administracija Džoa Bajdena (Joe Biden) omogućila građanima da sami odaberu oznaku spola u pasošima, uključujući i treću opciju „X“, uvedenu kako bi dokumenti bili inkluzivniji prema nebinarnoj i transrodnoj populaciji.

Odluka Vrhovnog suda sada predstavlja pobjedu za Trampovu administraciju i znači da u dogledno vrijeme pojedinci više neće moći koristiti svoj odabrani rodni identitet prilikom izdavanja ili obnove pasoša.

U sudskom nalogu navodi se da vlada „samo potvrđuje historijsku činjenicu, a ne uvodi različit tretman prema bilo kome“.

Tužitelji, s druge strane, tvrde da ovakva ograničenja predstavljaju oblik diskriminacije i uznemiravanja, te upozoravaju da bi mogla povećati rizik od nasilja i stigmatizacije transrodnih osoba.