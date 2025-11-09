Da li će Putin poslati Maduru hipersonične rakete "Orešnik"

Rusija bi uskoro mogla isporučiti Venecueli svoje najnaprednije hipersonične rakete, u trenutku kada su odnosi Moskve i Sjedinjenih Američkih Država sve zategnutiji.

Prema pisanju The Telegrapha, Kremlj tvrdi da je raketu „Orešnik“ nemoguće presresti te da može nositi i konvencionalne i nuklearne bojeve glave.

Aleksej Žuravljov, zamjenik predsjednika Odbora za odbranu ruskog parlamenta, poručio je kako bi „Amerikance mogla čekati određena iznenađenja“, nagovještavajući da bi Rusija mogla Venecueli poslati napredno oružje. – Ne vidim prepreke da se prijateljskoj zemlji isporuče nova dostignuća poput ‘Orešnika’ ili već provjerenih raketa ‘Kalibar’ – rekao je Žuravljov.

Moskva tvrdi da „Orešnik“ može pogoditi bilo koju metu u Evropi za manje od jednog sata ako se lansira iz Rusije ili Bjelorusije. Predsjednik Vladimir Putin istakao je da je raketa toliko moćna da bi i nekoliko projektila s konvencionalnim glavama imalo razoran učinak poput nuklearnog napada.

Ovo oružje prvi put je korišteno u novembru 2024. u ukrajinskom gradu Dnjepru, što je, prema Putinu, bila odmazda za napade ukrajinskih snaga oružjem američkog i britanskog porijekla.