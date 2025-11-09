Da li će Putin poslati Maduru hipersonične rakete "Orešnik"

Rusija bi uskoro mogla isporučiti Venecueli svoje najnaprednije hipersonične rakete, u trenutku kada su odnosi Moskve i Sjedinjenih Američkih Država sve zategnutiji.
Prema pisanju The Telegrapha, Kremlj tvrdi da je raketu „Orešnik“ nemoguće presresti te da može nositi i konvencionalne i nuklearne bojeve glave.
Aleksej Žuravljov, zamjenik predsjednika Odbora za odbranu ruskog parlamenta, poručio je kako bi „Amerikance mogla čekati određena iznenađenja“, nagovještavajući da bi Rusija mogla Venecueli poslati napredno oružje. – Ne vidim prepreke da se prijateljskoj zemlji isporuče nova dostignuća poput ‘Orešnika’ ili već provjerenih raketa ‘Kalibar’ – rekao je Žuravljov.
Moskva tvrdi da „Orešnik“ može pogoditi bilo koju metu u Evropi za manje od jednog sata ako se lansira iz Rusije ili Bjelorusije. Predsjednik Vladimir Putin istakao je da je raketa toliko moćna da bi i nekoliko projektila s konvencionalnim glavama imalo razoran učinak poput nuklearnog napada.
Ovo oružje prvi put je korišteno u novembru 2024. u ukrajinskom gradu Dnjepru, što je, prema Putinu, bila odmazda za napade ukrajinskih snaga oružjem američkog i britanskog porijekla.
Pretpostavlja se da je venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro zatražio od Putina dodatnu vojnu podršku zbog pojačanog prisustva američkih snaga u Karipskom moru. Prema pisanju Washington Posta, Maduro je od Rusije tražio jačanje protivzračne odbrane, modernizaciju borbenih aviona Suhoj Su-30MK2 i nabavku novih raketnih sistema.
Venecuela, osim s Moskvom, nastoji ojačati i vojne veze s Kinom i Iranom.
Sjedinjene Države su posljednjih mjeseci povećale vojno prisustvo u regiji, rasporedivši ratne brodove, bombardere, marince i dronove, uz obrazloženje da je cilj borba protiv krijumčarenja droge. Tokom američkih operacija protiv navodnih trgovaca drogom, od septembra je poginulo više od 60 ljudi.
Portparolka ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova osudila je američku „pretjeranu upotrebu sile“ u borbi protiv narkotika i naglasila čvrstu podršku Rusije vlastima u Karakasu.
Rusija i Venecuela već dvije decenije njeguju bliske odnose, a prošle godine potpisale su sporazum o strateškom partnerstvu. Žuravljov je istakao da je Rusija „jedan od ključnih vojno-tehničkih partnera Venecuele“ koja toj zemlji isporučuje gotovo cjelokupan spektar naoružanja.
U međuvremenu je Putin najavio da će nova interkontinentalna teška raketa „Sarmat“, poznata i kao „Satana II“, već iduće godine ući u upotrebu – nazivajući je „najsnažnijim oružjem na svijetu“.