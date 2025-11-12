Venecuela strahuje od napada nakon dolaska američkog nosača aviona

Američka borbena grupa nosača aviona stigla je u Latinsku Ameriku u utorak, pojačavajući vojno prisustvo koje bi, prema upozorenju Venecuele, moglo izazvati otvoreni sukob. Caracas je istog dana najavio vlastitu masovnu vojnu mobilizaciju.

USS Gerald R. Ford, najveći nosač aviona na svijetu, ušao je u zonu pod kontrolom Južnog zapovjedništva američke mornarice, koje obuhvata Latinsku Ameriku i Karibe, saopćeno je iz komande, prenosi AFP.

Raspoređivanje broda naređeno je prije gotovo tri sedmice, s ciljem borbe protiv trgovine drogom u regionu.

- Njegovo prisustvo ojačat će kapacitete SAD-a za otkrivanje, nadzor i ometanje nedozvoljenih aktera i aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost i prosperitet američkog tla i našu sigurnost u zapadnoj hemisferi - izjavio je glasnogovornik Pentagona Sean Parnell.

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) provodi vojnu kampanju u Karipskom moru i istočnom Pacifiku, raspoređujući pomorske i zračne snage u okviru ofanzive protiv narkotika.

Caracas strahuje da se iza raspoređivanja, koje uključuje i F-35 borbene avione poslane u Portoriko te šest američkih ratnih brodova u Karibima, krije plan za promjenu režima.

Predsjednik Nicolás Maduro, čije su posljednje dvije reizborne pobjede odbacili Vašington i desetine drugih zemalja kao nelegitimne, optužio je Trampovu administraciju da "fabricira rat".

- Ako kao republika, kao narod, uđemo u oružani sukob radi odbrane svetog naslijeđa oslobodilaca, spremni smo pobijediti - rekao je Maduro u utorak.

Tramp je 2. novembra umanjio mogućnost rata s Venecuelom, ali je poručio da su dani Madura, kojeg optužuje da je narko-bos, odbrojani.

Američke snage izvele su napade na oko 20 plovila u međunarodnim vodama regiona od početka septembra, pri čemu je, prema američkim podacima, poginulo najmanje 76 osoba. Kao odgovor na ove napade, predsjednik Kolumbije Gustavo Petro naredio je u utorak obustavu razmjene obavještajnih podataka s Vašingtonom.

Trampova administracija tvrdi da su SAD u oružanom sukobu s latinoameričkim narko-kartelima, koje opisuje kao terorističke grupe. Vašington nije pružio dokaze da su pogođena plovila korištena za krijumčarenje droge.

Venecuela je u utorak najavila ono što naziva velikom, nacionalnom vojnom mobilizacijom kao odgovor na američko pomorsko prisustvo u blizini svojih obala.

Ministarstvo odbrane u Caracasu saopćilo je da je riječ o masovnom raspoređivanju kopnenih, pomorskih, zračnih, riječnih i raketnih snaga, kao i civilne milicije, radi suprotstavljanja "imperijalnim prijetnjama". Ministar odbrane Vladimir Padrino izjavio je da je u vježbi učestvovalo 200.000 vojnika, iako u glavnom gradu nije zabilježena nikakva vojna aktivnost.

- Oni ubijaju nenaoružane ljude, bez obzira jesu li krijumčari droge ili ne, pogubljuju ih bez zakonskog postupka - rekao je ministar o američkoj operaciji.

Stručnjaci su za AFP izjavili da bi Venecuela, s nediscipliniranom vojskom i zastarjelim naoružanjem, bila u ozbiljnom nepovoljnom položaju u eventualnom sukobu sa Sjedinjenim Državama.

U utorak je Rusija, saveznik Venecuele, osudila američke napade na plovila kao neprihvatljive.