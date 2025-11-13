Britanija gradi prvu malu nuklearnu elektranu

Velika Britanija objavila je da su izabrali lokaciju za svoju prvu nuklearnu elektranu s malim modularnim reaktorom (SMR), a načazit će se u sjevernom Walesu. Istovremeni, nastavili su s planovima za proširenje nuklearne energetske infrastrukture zemlje.

Vlada je u junu objavila da će potrošiti 2,5 milijardi funti (2,8 milijardi eura) na SMR-ove, koji su jeftiniji i brži za izgradnju od velikih nuklearnih elektrana, s ciljem povećanja energetske sigurnosti i pomoći u ispunjavanju klimatskih ciljeva.

Odluku Britanije da odabere Wylfu na Angleseyu, otoku u sjevernom Walesu, kao lokaciju za prvu SMR elektranu kritizirao je američki ambasador u neobično oštroj izjavi uoči objave. Sjedinjene Države zalagale su se za veliki projekt u Wylfi, gdje se nalazi stara nuklearna elektrana koja je zatvorena 2015. godine.

Britanska vlada izjavila je da bi širenje nuklearnog programa moglo uključivati i izgradnju nove velike elektrane, dodajući da je državnoj kompaniji GB Energy-Nuclear zadala zadatak da pronađe prikladnu lokaciju za veliku elektranu do jeseni 2026. godine.

Vlada je u junuu odabrala dizajn Rolls-Roycea za male reaktore. Novi mini reaktori tamo će isporučivati energiju za ekvivalent od tri miliona domova i podržavat će do 3.000 radnih mjesta u lokalnoj zajednici tokom izgradnje, s planom da se spoje na mrežu 2030-ih.

U Britaniji se trenutačno grade dvije velike nuklearne elektrane, jedna u Hinkley Pointu u zapadnoj Engleskoj i jedna u Sizewellu u istočnoj Engleskoj.