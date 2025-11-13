BBC se izvinio Trampu, ali odbio zahtjev za odštetu

Britanski javni medijski servis BBC danas se izvinio predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donaldu Trampu (Tramp) zbog montaže njegovog govora, koja je stvorila utisak da je pozivao na nasilje, ali je odbio Trampov zahtjev za odštetu, prenosi agencija Reuters.

Emiter je također saopštio da više neće emitovati taj program.

- Iako BBC iskreno žali zbog načina na koji je video-snimak montiran, odlučno se ne slažemo da postoji osnova za tužbu za klevetu - saopštio je BBC.

Prijetnja tužbom

Tramp je ranije prijetio tužbom protiv BBC-ja, tražeći odštetu od milijardu dolara, tvrdeći da je medijska kuća u dokumentarnoj emisiji iznijela "lažne, klevetničke, omalovažavajuće i zapaljive tvrdnje" o njemu.

U pismu BBC-ju, Trampov pravni tim zahtijevao je da se objavi "potpuno i fer povlačenje" dokumentarca, izvinjenje i da BBC "na odgovarajući način obešteti predsjednika Trampa zbog štete koja mu je nanijeta".

Procurjeli dopis, koji je napisao bivši nezavisni savjetnik odbora za uredničke standarde BBC-ja, sugeriše da je emisija Panorama montirala dijelove Trampovog govora tako da izgledaju kao da on izričito podstiče na nemire u Vašingtonu u januaru 2021. godine.

Jednosatna emisija "Tramp: Druga šansa" emitovana je u Velikoj Britaniji neposredno pred američke predsjedničke izbore 2024. godine.

Više rukovodilaca BBC-ja je i podnijelo ostavke zbog spornog dokumentarca s govorom Trampa.

Predsjednik SAD još nije podnio tužbu

Reuters prenosi da je Trampov pravni tim danas saopštio kako predsjednik SAD još nije podnio tužbu protiv BBC-ja zbog montaže govora održanog 2021. godine, na dan kada su njegove pristalice upale u Kapitol.

Rojters navodi i da je Tramp u nedjelju poslao pismo BBC-ju prijeteći sudskim postupkom protiv emitera, koji je ove sedmice priznao da je montaža bila "greška u procjeni". U pismu je traženo izvinjenje i isplata odštete Trampu.

U srijedu je portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Levit) rekla da su Trampovi pravni zastupnici podnijeli tužbu.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na naknadni zahtjev za komentar povodom te izjave.

Portparol Trampovog pravnog tima rekao je da je pismo sadržavalo "rok za odgovor (od strane BBC-ja) do petka, 14. novembra", ali je dodao da Trampovi advokati zadržavaju pravo da podnesu tužbu i prije tog datuma, ukoliko to odluče.