Ukrajina traži razmjenu 1.200 zarobljenika s Rusijom

Ukrajina radi na obnovi procesa razmjene zarobljenika s Rusijom, s ciljem da oslobodi 1.200 svojih državljana, saopštili su predsjednik Volodimir Zelenski i njegov šef Savjeta bezbjednosti Rustem Umerov.

- Mi… računamo na nastavak razmjena. Mnogo sastanaka, pregovora i poziva sada je posvećeno tome - poručio je Zelenski u video-obraćanju objavljenom na aplikaciji Telegram.

Šef bezbjednosti Rustem Umerov naveo je da je proteklog vikenda održao konsultacije u Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uz podršku partnera Kijeva, u cilju ponovnog pokretanja procesa, prenosi agencija Reuters.

- Kao rezultat ovih pregovora, strane su se saglasile da se vrate Istanbulski sporazumima. Ovo se tiče oslobađanja 1.200 Ukrajinaca - rekao je Umerov.

Iz Moskve, zasad, nije stigao komentar na izjave ukrajinskih zvaničnika.

Istanbulski sporazumi, postignuti uz posredovanje Turske 2022. godine, definišu pravila za velike i koordinirane razmjene zarobljenika između Rusije i Ukrajine.

Od tada su dvije strane razmijenile na hiljade zarobljenika, ali razmjene su ostale povremene i često usporene eskalacijom borbi na frontu u ratu koji je Rusija započela u februaru 2022. godine.

Umerov je dodao da će uskoro biti održane nove konsultacije kako bi se definisali proceduralni i organizacioni detalji procesa.

- Radimo bez pauze kako bi Ukrajinci koji treba da se vrate iz zarobljeništva mogli da proslave Novu godinu i Božić kod kuće, za porodičnom trpezom i sa svojim najbližima - poručio je Umerov.