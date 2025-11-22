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PREDSJEDNIK SAD

Tramp: Moj plan za Ukrajinu nije posljednja ponuda

Pokušavamo da okončamo rat. Na ovaj ili onaj način, moramo ga završiti, rekao je

Donald Tramp. AP

S. S.

22.11.2025

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da njegov plan za okončanje rata u Ukrajini nije njegova posljednja ponuda i da želi da borbe prestanu – na ovaj ili onaj način.

Na pitanje novinara da li je njegov predloženi plan od 28 tačaka za okončanje sukoba u Ukrajini njegova posljednja ponuda, Tramp je odgovorio – ne.

– Pokušavamo da okončamo rat. Na ovaj ili onaj način, moramo ga završiti – rekao je Tramp.

Predsjednik SAD-a je u petak rekao da je četvrtak, 27. novembar, kada se obilježava američki praznik Dan zahvalnosti, „odgovarajući rok“ da Ukrajina prihvati njegov plan za rješavanje sukoba.

– Imao sam mnogo rokova, a kada stvari idu dobro, rokovi se pomjeraju. Ali mislimo da je četvrtak pravo vrijeme – izjavio je Tramp za radio Fox News.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je najavio da će ponuditi alternative ovom planu, koji Kijev smatra izuzetno povoljnim i za Kremlj.

Plan izazvao protivljenje senatora

Američki senatori, i demokrate i republikanci, danas su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog Trampovog plana za okončanje rata u Ukrajini.

– Nećemo postići trajni mir ako budemo nudili ustupke predsjedniku Vladimiru Putinu i fatalno umanjivali sposobnost Ukrajine da se brani. Istorija nas je naučila da Putin razumije samo silu i neće poštovati nijedan sporazum osim ako nije garantovan prinudom – napisala su tri demokratska senatora, jedan nezavisni i jedan republikanski senator.

Dodali su da je potrebna bliska konsultacija s ukrajinskom stranom i NATO partnerima o daljim koracima.

Pregovarački sto

– Trebalo bi izvršiti pravi pritisak na Rusiju da sjedne za pregovarački sto – navodi se u saopćenju.

Republikanac Rodžer Viker, predsjedavajući Odboru za oružane snage Senata, također je u petak kritikovao Trampov plan.

– Taj takozvani „mirovni plan“ ima ozbiljne nedostatke i veoma sam skeptičan u pogledu njegove sposobnosti da donese mir. Ukrajina ne bi smjela biti primorana da ustupi dijelove svoje teritorije jednom od najozloglašenijih ratnih zločinaca na svijetu, Vladimiru Putinu – rekao je Viker.

Naglasio je da su veličina i raspored ukrajinskih oružanih snaga suvereni izbor njihove vlade i naroda.

Američki plan od 28 tačaka izazvao je veliku zabrinutost u Kijevu jer uključuje prihvatanje nekoliko ključnih ruskih zahtjeva, među kojima su ustupanje dijelova teritorije, smanjenje vojske i odricanje od članstva u NATO-u.

# DONALD TRUMP
# UKRAJINA
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