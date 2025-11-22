Tramp: Moj plan za Ukrajinu nije posljednja ponuda

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da njegov plan za okončanje rata u Ukrajini nije njegova posljednja ponuda i da želi da borbe prestanu – na ovaj ili onaj način.
Na pitanje novinara da li je njegov predloženi plan od 28 tačaka za okončanje sukoba u Ukrajini njegova posljednja ponuda, Tramp je odgovorio – ne.
– Pokušavamo da okončamo rat. Na ovaj ili onaj način, moramo ga završiti – rekao je Tramp.
Predsjednik SAD-a je u petak rekao da je četvrtak, 27. novembar, kada se obilježava američki praznik Dan zahvalnosti, „odgovarajući rok“ da Ukrajina prihvati njegov plan za rješavanje sukoba.
– Imao sam mnogo rokova, a kada stvari idu dobro, rokovi se pomjeraju. Ali mislimo da je četvrtak pravo vrijeme – izjavio je Tramp za radio Fox News.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je najavio da će ponuditi alternative ovom planu, koji Kijev smatra izuzetno povoljnim i za Kremlj.
Plan izazvao protivljenje senatora
Američki senatori, i demokrate i republikanci, danas su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog Trampovog plana za okončanje rata u Ukrajini.
– Nećemo postići trajni mir ako budemo nudili ustupke predsjedniku Vladimiru Putinu i fatalno umanjivali sposobnost Ukrajine da se brani. Istorija nas je naučila da Putin razumije samo silu i neće poštovati nijedan sporazum osim ako nije garantovan prinudom – napisala su tri demokratska senatora, jedan nezavisni i jedan republikanski senator.
Dodali su da je potrebna bliska konsultacija s ukrajinskom stranom i NATO partnerima o daljim koracima.
Pregovarački sto
– Trebalo bi izvršiti pravi pritisak na Rusiju da sjedne za pregovarački sto – navodi se u saopćenju.
Republikanac Rodžer Viker, predsjedavajući Odboru za oružane snage Senata, također je u petak kritikovao Trampov plan.
– Taj takozvani „mirovni plan“ ima ozbiljne nedostatke i veoma sam skeptičan u pogledu njegove sposobnosti da donese mir. Ukrajina ne bi smjela biti primorana da ustupi dijelove svoje teritorije jednom od najozloglašenijih ratnih zločinaca na svijetu, Vladimiru Putinu – rekao je Viker.
Naglasio je da su veličina i raspored ukrajinskih oružanih snaga suvereni izbor njihove vlade i naroda.
Američki plan od 28 tačaka izazvao je veliku zabrinutost u Kijevu jer uključuje prihvatanje nekoliko ključnih ruskih zahtjeva, među kojima su ustupanje dijelova teritorije, smanjenje vojske i odricanje od članstva u NATO-u.