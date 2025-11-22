Tramp: Moj plan za Ukrajinu nije posljednja ponuda

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da njegov plan za okončanje rata u Ukrajini nije njegova posljednja ponuda i da želi da borbe prestanu – na ovaj ili onaj način.

Na pitanje novinara da li je njegov predloženi plan od 28 tačaka za okončanje sukoba u Ukrajini njegova posljednja ponuda, Tramp je odgovorio – ne.

– Pokušavamo da okončamo rat. Na ovaj ili onaj način, moramo ga završiti – rekao je Tramp.

Predsjednik SAD-a je u petak rekao da je četvrtak, 27. novembar, kada se obilježava američki praznik Dan zahvalnosti, „odgovarajući rok“ da Ukrajina prihvati njegov plan za rješavanje sukoba.

– Imao sam mnogo rokova, a kada stvari idu dobro, rokovi se pomjeraju. Ali mislimo da je četvrtak pravo vrijeme – izjavio je Tramp za radio Fox News.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je najavio da će ponuditi alternative ovom planu, koji Kijev smatra izuzetno povoljnim i za Kremlj.

Plan izazvao protivljenje senatora

Američki senatori, i demokrate i republikanci, danas su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog Trampovog plana za okončanje rata u Ukrajini.