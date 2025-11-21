Tramp: Zelenski će morati prihvatiti naš mirovni plan

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u petak da vjeruje da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski "razumno blizu" pristajanja na plan njegove administracije za okončanje ruskog rata. - Mislimo da imamo način da postignemo mir, on će ga morati odobriti - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu dok je ugostio novoizabranog gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija. - Mislim da su razumno blizu, ali ne želim predviđati - dodao je.

Upitan je li s Volodimirom Zelenskim razgovarao o mirovnom planu za Ukrajinu u 28 točaka, Tramp je rekao: "Imamo plan. Strašno je to što se događa. To je rat koji se nikada nije smio dogoditi." - Mislimo da imamo način za postizanje mira. On će ga morati odobriti - dodao je američki predsjednik. Kada mu je novinar spomenuo da je mirovni plan naišao na kritike, Tramp je odgovorio protupitanjem: "Mislite da mu se [Zelenskom] ne sviđa?" - Morat će mu se svidjeti, a ako mu se ne sviđa, onda bi se, pretpostavljam, trebali nastaviti boriti - poručio je Tramp. Ranije u petak, Zelenski je rekao da je Kijev intenzivirao razgovore s Vašingtonom o američkom prijedlogu za okončanje rata, nakon gotovo sat vremena dugog poziva s potpredsjednikom SAD-a Džej Di Vensom (J.D. Vanceom) i sekretarom američke vojske Danom Driskolom (Driscollom). U izjavi na Telegramu, Zelenski je rekao da su strane "uspjele pokriti mnogo detalja prijedloga američke strane za okončanje rata", dodajući da Ukrajina radi na tome da osigura da put naprijed bude "dostojanstven i zaista efikasan za postizanje trajnog mira".