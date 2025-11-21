Tramp postavio ultimatum Zelenskom: Evo do kad mora da se oglasi o mirovnom planu

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Ukrajini postavio ultimatum da do Dana zahvalnosti, 27. novembra, odgovori na američki plan od 28 tačaka za okončanje rata. - Mislimo da je to dobar datum, pravo vrijeme - rekao je američki predsjednik.

Tramp je ipak ostavio mogućnost produženja roka ako razgovori s Ukrajinom „budu dobro tekli“. Govoreći za Fox News radio, Tramp je pojasnio da su SAD "u ovome iz jednog razloga – želimo da se ubijanje zaustavi". Na pitanje da li bi Rusija u budućnosti mogla predstavljati prijetnju baltičkim državama ili drugim dijelovima Evrope, Tramp je rekao da neće. - Oni ne traže još rata, već su kažnjeni - rekao je Tramp.