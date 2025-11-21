Tramp postavio ultimatum Zelenskom: Evo do kad mora da se oglasi o mirovnom planu

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Ukrajini postavio ultimatum da do Dana zahvalnosti, 27. novembra, odgovori na američki plan od 28 tačaka za okončanje rata.
- Mislimo da je to dobar datum, pravo vrijeme - rekao je američki predsjednik.
AMERIČKI PREDSJEDNIK
Mislimo da je to dobar datum, pravo vrijeme, rekao je
Zelenski i Tramp. AP Photo/Evan Vucci, File
Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Ukrajini postavio ultimatum da do Dana zahvalnosti, 27. novembra, odgovori na američki plan od 28 tačaka za okončanje rata.
- Mislimo da je to dobar datum, pravo vrijeme - rekao je američki predsjednik.
Tramp je ipak ostavio mogućnost produženja roka ako razgovori s Ukrajinom „budu dobro tekli“.
Govoreći za Fox News radio, Tramp je pojasnio da su SAD "u ovome iz jednog razloga – želimo da se ubijanje zaustavi".
Na pitanje da li bi Rusija u budućnosti mogla predstavljati prijetnju baltičkim državama ili drugim dijelovima Evrope, Tramp je rekao da neće.
- Oni ne traže još rata, već su kažnjeni - rekao je Tramp.
Američki predsjednik je dodao i da bi "Ukrajina mogla izgubiti još teritorije u kratkom periodu" ukoliko rat potraje.
Podsjećamo, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da se Ukrajina nalazi pod jednim od najtežih pritisaka i suočava s rizikom da izgubi ključnog partnera ili dostojanstvo.
- Sada je jedan od najtežih trenutaka u našoj historiji. Ukrajina se može naći pred veoma teškim izborom. Ili gubitak dostojanstva, ili rizik od gubitka ključnog partnera. Ili teških 28 tačaka, ili izuzetno teška zima – najteža – i dalji rizici - naglasio je Zelenski.
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