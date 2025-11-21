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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp postavio ultimatum Zelenskom: Evo do kad mora da se oglasi o mirovnom planu

Mislimo da je to dobar datum, pravo vrijeme, rekao je

Zelenski i Tramp. AP Photo/Evan Vucci, File

M. Až.

21.11.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Ukrajini postavio ultimatum da do Dana zahvalnosti, 27. novembra, odgovori na američki plan od 28 tačaka za okončanje rata.

- Mislimo da je to dobar datum, pravo vrijeme - rekao je američki predsjednik.

Tramp je ipak ostavio mogućnost produženja roka ako razgovori s Ukrajinom „budu dobro tekli“.

Govoreći za Fox News radio, Tramp je pojasnio da su SAD "u ovome iz jednog razloga – želimo da se ubijanje zaustavi".

Na pitanje da li bi Rusija u budućnosti mogla predstavljati prijetnju baltičkim državama ili drugim dijelovima Evrope, Tramp je rekao da neće.

- Oni ne traže još rata, već su kažnjeni - rekao je Tramp.

Američki predsjednik je dodao i da bi "Ukrajina mogla izgubiti još teritorije u kratkom periodu" ukoliko rat potraje.

Podsjećamo, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da se Ukrajina nalazi pod jednim od najtežih pritisaka i suočava s rizikom da izgubi ključnog partnera ili dostojanstvo.

- Sada je jedan od najtežih trenutaka u našoj historiji. Ukrajina se može naći pred veoma teškim izborom. Ili gubitak dostojanstva, ili rizik od gubitka ključnog partnera. Ili teških 28 tačaka, ili izuzetno teška zima – najteža – i dalji rizici - naglasio je Zelenski.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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