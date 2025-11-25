Britanci smatraju da je Donald Tramp prepreka miru u Ukrajini

Američki predsjednik Donald Tramp je tvrdio da bi mogao okončati rat u Ukrajini za jedan dan, ali Britanci smatraju da je upravo on prepreka trajnom miru.

Suverentitet Kijeva

Istraživanje organizacije More in Common, objavljeno u utorak, pokazalo je da 47 posto britanskih birača misli da je američki predsjednik smetnja naporima da se zaustavi rat, dok 21 posto smatra da on daje podsticaj, piše Politico.

Velika većina od 75 posto birača smatra da je važno da Ujedinjeno Kraljevstvo brani suverenitet Kijeva, naspram 8 posto koji vjeruju da to nije važno.

Think tank More in Common anketirao je 2.062 odrasla Britanca između 22. i 24. novembra, dok su američki i ukrajinski zvaničnici radili na mirovnom sporazumu u Ženevi, gotovo četiri godine nakon što je Rusija započela punu invaziju na Ukrajinu.

Američki i ruski zvaničnici sastaju se u utorak u Abu Dabiju, samo nekoliko sati nakon što su ruski napadi u Kijevu usmrtili šest osoba.

Pomoć Ukrajini

Premijer Velike Britanije Keir Starmer će u utorak poslijepodne zajedno voditi razgovor s grupom zemalja koje podržavaju Ukrajinu. Ranije je rekao novinarima da ima još posla na sporazumu.

Britanski birači dosljedno podržavaju pomoć Ukrajini, što je u velikoj mjeri stav koji dijele sve političke stranke u Westminsteru.

Trampov saveznik Nigel Farage, lider desničarske stranke Reform UK, ranije je imao skeptičniji stav prema Ukrajini.

- Rijetka konstanta javnog mnijenja od ruske invazije na Ukrajinu je nepokolebljiva podrška Britanaca Ukrajini i uvjerenje da budućnost Ukrajine nije važna samo za samu zemlju, već i za Ujedinjeno Kraljevstvo danas - rekao je izvršni direktor More in Common Luke Tryl.