Hamas razmatra potpuno razoružanje i formiranje političke stranke

Prema pisanju saudijskog lista Asharq Al-Awsat, vodstvo Hamasa – kako ono u Pojasu Gaze tako i ono izvan njega – vodi razgovore o tome kakva bi mogla biti budućnost pokreta i sve više razmatra mogućnost da se otvori pitanje razoružanja.
Izvještaj, koji se poziva na neimenovane izvore unutar Hamasa, navodi da rukovodstvo razmatra prijedlog prema kojem bi se oružano krilo pokreta moglo raspustiti, dok bi se sama organizacija transformisala u isključivo političko tijelo „sposobno učestvovati u političkom, ekonomskom, društvenom i općem javnom životu“.
Prijedlog predviđa i da Hamas postane član Palestinske oslobodilačke organizacije, kojom predsjedava Mahmud Abas (Mahmoud Abbas).
Prema navodima izvora, pridruživanje Palestinskoj oslobodilačkoj organizaciji omogućilo bi Hamasu da se pojavi kao relevantan politički akter zajedno s ostalim palestinskim strankama, čime bi se potaknuo novi politički proces na palestinskim teritorijama. Postojanje u formi legitimne političke stranke, dodaje izvor, osiguralo bi dugoročni opstanak Hamasa u očima palestinske javnosti.
Izvor također potvrđuje da je vrh Hamasa već ranije vodio razgovore o mogućnosti polaganja oružja s Egiptom, Katarom i Turskom, te da je to pitanje, iako posredno, pomenuto i u komunikaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Ipak, naglašava da bi Hamas pristao na razoružanje samo „kroz palestinski nacionalni sporazum“ i ne bi dozvolio da se Izrael ili Ujedinjene nacije uključe u takvu odluku.