Hamas razmatra potpuno razoružanje i formiranje političke stranke

Prema pisanju saudijskog lista Asharq Al-Awsat, vodstvo Hamasa – kako ono u Pojasu Gaze tako i ono izvan njega – vodi razgovore o tome kakva bi mogla biti budućnost pokreta i sve više razmatra mogućnost da se otvori pitanje razoružanja.

Izvještaj, koji se poziva na neimenovane izvore unutar Hamasa, navodi da rukovodstvo razmatra prijedlog prema kojem bi se oružano krilo pokreta moglo raspustiti, dok bi se sama organizacija transformisala u isključivo političko tijelo „sposobno učestvovati u političkom, ekonomskom, društvenom i općem javnom životu“.