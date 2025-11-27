Tramp: Pucnjava na pripadnike Nacionalne garde bila je teroristički čin

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp kazao je u kratkom video obraćanju da je pucnjava na dvojicu pripadnika Nacionalne garde jučer Washingtonu bila čin terora.

Zločin protiv čovječnosti

- Dva pripadnika Nacionalne garde koji služe u Washingtonu upucana su iz neposredne blizine u monstruoznom napadu, iz zasjede, samo nekoliko koraka od Bijele kuće. Ovaj gnusni napad bio je čin zla, čin mržnje i teroristički čin. Bio je to zločin protiv cijele naše nacije, zločin protiv čovječnosti - kazao je Tramp.

Lokalna policija saopćila je na konferenciji za novinare, održanoj oko dva i pol sata nakon incidenta, da su dva pripadnika Nacionalne garde ranjena u blizini stanice Farragut West Metro, oko 14.15., nedaleko od Bijele kuće.

Zamjenik načelnika načelnika Metropolitanske policijske uprave Jeffery Carroll kazao je da su jedinog osumnjičenog u pucnjavi savladali drugi pripadnici Nacionalne garde te je uhapšen i prevezen u bolnicu na liječenje.

Tramp je kazao je da, na osnovu najboljih dostupnih informacija, Ministarstvo sigurnosti vjeruje da je osumnjičeni u pritvoru stranac koji je u SAD ušao iz Afganistana, koji je nazvao "pakao na Zemlji".

Potrebne mjere

Tramp je potom optužio svog prethodnika Joe Bidena, kazavši da je osumnjičenika "avionom dovela Bidenova administracija 2021. godine… njegov status je produžen zakonom koji je potpisao predsjednik Bajden (Biden), katastrofalan predsjednik, najgori u historiji naše zemlje".

Dodao je da svaki stranac koji je ušao u SAD iz Afganistana za vrijeme Bajdena sada mora biti ponovo provjeren.

- Moramo preduzeti sve potrebne mjere da bismo osigurali uklanjanje svakog stranca iz bilo koje zemlje koji ne pripada ovdje ili ne donosi korist našoj zemlji - poručio je Trump, prenosi DPA.