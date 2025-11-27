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TURSKA

Erdoan u Ankari dočekao papu Lava XIV

Očekuje se da će turski predsjednik i papa Lav razgovarati o bilateralnim odnosima, regionalnoj dinamici i međunarodnim pitanjima

Erdoan i papa Lav. Anadolija

Anadolija

27.11.2025

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) dočekao je poglavara Rimokatoličke crkve, papu Lava XIV, u Predsjedničkom kompleksu u glavnom gradu Ankari u četvrtak, javlja Anadolu.

Posjeta je prvo službeno putovanje Pape u inozemstvo od njegovog stupanja na čelo Katoličke crkve.

Tokom sastanka, očekuje se da će Erdogan i papa Lav XIV razgovarati o odnosima Turske i Vatikana, kao i o trenutnim regionalnim i globalnim dešavanjima, s posebnim fokusom na situaciju u Palestini.

Na dnevnom redu sastanka bit će razgovor o ratu u Gazi, naporima za izgradnju mira na Bliskom istoku i širim međunarodnim pitanjima.

Nakon bilateralnih razgovora, Erdoan i papa Lav će se obratiti konferenciji za novinare u dvorani Cihannuma Predsjedničke biblioteke nacije.

Ranije je Papa odao počast u Anitkabiru, mauzoleju Mustafe Kemala Ataturka u Ankari, prije nego što je zvanično dočekan u Predsjedničkom kompleksu.

# VATIKAN
# ANKARA
# TURSKA
# PAPA LAV XIV
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