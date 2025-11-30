Papa Lav XIV stigao u Liban: Topao doček u Bejrutu

Papa Lav XIV doputovao je u nedjelju u Bejrut, na drugu stanicu svog prvog putovanja u inostranstvo otkako je postao vrhovni poglavar Katoličke crkve u maju, došavši iz Turske. Papu su na Međunarodnom aerodromu Rafik Hariri dočekali libanski predsjednik Joseph Aoun, premijer Nawaf Salam, predsjednik parlamenta Nabih Berri i maronitski patrijarh kardinal Bechara Boutros al-Rahi. Kritični trenutak Mnogobrojni građani su se okupili duž puta od aerodroma do predsjedničke palate u Baabdi, istočno od Bejruta, kako bi dočekali papu.

Liban "toplo dočekuje" papu u kritičnom trenutku za zemlju, napisao je libanski ministar informisanja Paul Morcos na kompaniji društvenih medija X, rekavši da više od 1.000 novinara prati posjetu. Posjeta donosi "veliku nadu narodu koji se bori s krizama", dodao je. Papa je otputovao iz Turske u nedjelju rano ujutro, a u Istanbulu su ga ispratili visoki turski zvaničnici. Trodnevna posjeta Njegova trodnevna posjeta Libanu uključuje sastanke s predsjednikom, predsjednikom parlamenta i premijerom, nakon čega slijede sesije s grupama civilnog društva i diplomatama prije nego što se papa preseli u apostolsku nuncijaturu u Harissi, sjeverno od Bejruta. U ponedjeljak će posjetiti grad Anaja, dom samostana Mar Charbel, kako bi se molio u svetištu Svetog Charbela.