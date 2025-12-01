Maduro: "SAD žele preuzeti kontrolu nad naftom"

- To ugrožava regionalni i međunarodni mir, sigurnost i stabilnost te predstavlja prijetnju za venecuelansku proizvodnju i međunarodno tržište nafte - rekao je.

U pismu upućenom Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC), Maduro je rekao da Vašington želi "smrtonosnom vojnom silom preuzeti ogromne venecuelanske rezerve nafte, najveće na svijetu".

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolas) optužio je SAD da povećanom vojnom prisutnošću žele preuzeti kontrolu nad rezervama nafte njegove zemlje, javlja njemačka agencija dpa.

SAD je rasporedio dodatne vojnike na Karibima te onamo iz Sredozemlja preusmjerio najveći nosač aviona na svijetu, USS Gerald R. Ford, koji prate drugi ratni brodovi i bombarder velikog dometa.

Prema američkoj vladi, cilj misije je borba protiv krijumčara droge.

Američki dužnosnici tvrde da je dosad ubijeno više od 80 osoba u napadima na brodove koji su navodno prevozili drogu.

Maduro je rekao da je SAD nagomilao 15.000 vojnika i 14 ratnih brodova u Karipskom moru, što odgovara izvještajima američkih medija.

Maduro je pismo OPEC-u poslao dan nakon što je Tramp kazao da se zračni prostor Venecuele treba smatrati zatvorenim.

Prema Reutersu, Tramp je potvrdio da je razgovarao s Madurom, no nije pružio pojedinosti.

- Ne želim to komentirati. Odgovor je da - odgovorio je Tramp na pitanje o tome je li razgovarao s Madurom. Tramp se medijima obraćao u svom predsjedničkom zrakoplovu Air Force One.