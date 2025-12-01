Maduro: "SAD žele preuzeti kontrolu nad naftom"

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolas) optužio je SAD da povećanom vojnom prisutnošću žele preuzeti kontrolu nad rezervama nafte njegove zemlje, javlja njemačka agencija dpa.
U pismu upućenom Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC), Maduro je rekao da Vašington želi "smrtonosnom vojnom silom preuzeti ogromne venecuelanske rezerve nafte, najveće na svijetu".
- To ugrožava regionalni i međunarodni mir, sigurnost i stabilnost te predstavlja prijetnju za venecuelansku proizvodnju i međunarodno tržište nafte - rekao je.
Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je proteklih sedmica pojačao svoju retoriku i mjere protiv južnoameričke zemlje.
SAD je rasporedio dodatne vojnike na Karibima te onamo iz Sredozemlja preusmjerio najveći nosač aviona na svijetu, USS Gerald R. Ford, koji prate drugi ratni brodovi i bombarder velikog dometa.
Prema američkoj vladi, cilj misije je borba protiv krijumčara droge.
Američki dužnosnici tvrde da je dosad ubijeno više od 80 osoba u napadima na brodove koji su navodno prevozili drogu.
Maduro je rekao da je SAD nagomilao 15.000 vojnika i 14 ratnih brodova u Karipskom moru, što odgovara izvještajima američkih medija.
Maduro je pismo OPEC-u poslao dan nakon što je Tramp kazao da se zračni prostor Venecuele treba smatrati zatvorenim.
Prema Reutersu, Tramp je potvrdio da je razgovarao s Madurom, no nije pružio pojedinosti.
- Ne želim to komentirati. Odgovor je da - odgovorio je Tramp na pitanje o tome je li razgovarao s Madurom. Tramp se medijima obraćao u svom predsjedničkom zrakoplovu Air Force One.