Tramp najavio da će uskoro razgovarati s predsjednikom Venecuele Madurom

Predsjednik Donald Tramp izjavio je u petak da će uskoro razgovarati sa svojim venecuelanskim kolegom, Nikolasom Madurom, uslijed špekulacija da bi SAD mogle pokrenuti napad na tu latinoameričku naciju.

- Razgovarat ću s njim u ne tako dalekoj budućnosti - rekao je Tramp u intervjuu za Fox Radio.

Tramp je odbio reći o čemu će razgovarati s venecuelanskim predsjednikom, rekavši: "Ja to jednostavno ne radim."

- Ne mogu vam otkriti šta ću mu kazati, ali imam nešto vrlo konkretno za reći - rekao je, ponavljajući dugu listu navodnih pritužbi na Madura, uključujući optužbe za trgovinu drogom.