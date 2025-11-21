Tramp najavio da će uskoro razgovarati s predsjednikom Venecuele Madurom

Predsjednik Donald Tramp izjavio je u petak da će uskoro razgovarati sa svojim venecuelanskim kolegom, Nikolasom Madurom, uslijed špekulacija da bi SAD mogle pokrenuti napad na tu latinoameričku naciju.
- Razgovarat ću s njim u ne tako dalekoj budućnosti - rekao je Tramp u intervjuu za Fox Radio.
Tramp je odbio reći o čemu će razgovarati s venecuelanskim predsjednikom, rekavši: "Ja to jednostavno ne radim."
- Ne mogu vam otkriti šta ću mu kazati, ali imam nešto vrlo konkretno za reći - rekao je, ponavljajući dugu listu navodnih pritužbi na Madura, uključujući optužbe za trgovinu drogom.
Maduro je u ponedjeljak upozorio da bi svaka američka vojna intervencija u njegovoj zemlji bila Trampov "politički kraj", rekavši da krugovi oko Trampa "izazivaju" oružanu akciju koja bi, prema njegovim riječima, dovela američkog predsjednika "do litice".
Rekao je da postoji "napor moćnih sektora u SAD-u da unište Trampa" koristeći Venecuelu.
- Žele da predsjednik Tramp napravi najozbiljniju grešku u cijelom svom životu i da se vojno suprotstavi Venecueli, što bi bio politički kraj njegovog liderstva i imena, a on je pod pritiskom i provociran - rekao je Maduro.
Ova "provokacija", nastavio je, "dolazi od njegovih protivnika i poznatih neprijatelja... ali i od ljudi oko njega koji prave kalkulacije o post-Trumpovoj eri i nije važno ako mu nanesu štetu."
Predsjednik je također rekao da je Venecuela spremna za dijalog "licem u lice" s Vašingtonom, ponavljajući da diplomatija i potraga za "zajedničkim tačkama" i dalje ostaju "nepromjenjivi" stav njegove vlade.
Tenzije između SAD-a i Venecuele rastu otkako je Tramp ovog augusta naredio vojno raspoređivanje na Karibima s ciljem napada na narko kartele i zaustavljanja ruta za trgovinu drogom, koje su povezane s Madurom.
Karakas tvrdi da se traži promjena režima. Od tada je američka vojska izvela ukupno 21 napad na brodove za koje tvrdi da su bili natovareni drogom, ubivši 83 osobe, a Tramp je signalizirao da bi mogao napasti navodne mete trgovine drogom na kopnu u Venecueli.