Tramp: Manje-više sam odlučio o Venecueli

Donald Tramp je u petak izjavio da je „manje-više donio odluku“ u vezi svojih namjera prema Venecueli, čija vlada vjeruje da je američko raspoređivanje vojnih snaga na Karibima usmjereno na njeno svrgavanje.

Tramp kaže da je odlučio

- Manje-više sam odlučio - izjavio je američki predsjednik u zrakoplovu Er Fors Wan (Air Force One), na putovanju prema svojoj rezidenciji na Floridi.

- Ne mogu vam reći o čemu se radi, ali postigli smo velik napredak s Venecuelom u sprečavanju prodora droge u Sjedinjene Države - dodao je.

Vašington od septembra mobilizira pomorske i zračne vojne snage blizu Latinske Amerike zbog napada na brodove koji se, bez ikakvih dokaza, smatraju plovilima trgovaca drogom.

U tim napadima u međunarodnim vodama dosad je uništeno najmanje 21 plovilo u 20 realiziranih napada, što je rezultiralo najmanje 80 mrtvih, u sklopu kampanje koja je znatno povećala napetosti u regiji, posebno s Venecuelom.

Protivrečne izjave i napetosti

Donald Tramp, koji je odobrio CIA-ine tajne operacije u zemlji, dao je protivrečne naznake o svojoj strategiji, povremeno spominjući zračne napade na venecuelansko tlo i odbrojane dane aktualnog predsjednika Nikolasa Madura, pri čemu isključuje bilo kakvu ideju o ratu.

Republikanac optužuje venecuelanskog kolegu da predvodi kartel, dok američko Ministarstvo pravosuđa nudi nagradu od 50 miliona dolara za njegovo uhapšenje.

Istovremeno, Karakas vjeruje da Sjedinjene Države žele iskoristiti „rat protiv droge“ kao izgovor „za nametanje promjene režima“ i zapljenu venecuelanske nafte.

Suočena u utorak s dolaskom američkog nosača zrakoplova Džerald Ford, najvećeg na svijetu, Venecuela je objavila da je provela veliki raspored vojske širom zemlje.