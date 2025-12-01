Tramp upozorio Izrael protiv destabilizacije Sirije

Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je u ponedjeljak Izrael protiv destabilizacije Sirije i njenog novog rukovodstva, nekoliko dana nakon smrtonosne operacije izraelskih snaga na jugu zemlje.

- Vrlo je važno da Izrael održi snažan i istinski dijalog sa Sirijom i da se ništa ne dogodi što će ometati razvoj Sirije u prosperitetnu državu - naveo je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Tramp je naglasio je "vrlo zadovoljan" učinkom Sirije pod predsjednikom Ahmedom al-Šaraom, koji je u novembru posjetio Bijelu kuću

Tramp se zalaže za sigurnosni pakt između Izraela i Sirije otkako je koalicija al-Šaraae svrgnula dugogodišnjeg vladara Bašara al-Asada prije godinu dana.

Napetosti su ipak porasle zbog stotina izraelskih udara na Siriju. U najsmrtonosnijem do sada, izraelske snage su u petak ubile 13 ljudi u operaciji na jugu Sirije, tvrdeći da su ciljale militantnu grupu.

Trump je rekao da al-Šaraa "marljivo radi kako bi osigurao da se događaju dobre stvari i da će i Sirija i Izrael imati dug i prosperitetan odnos."

Dodao je da Sjedinjene Države "čine sve što je u njihovoj moći kako bi osigurale da vlada Sirije nastavi činiti ono što je bilo namijenjeno" za obnovu ratom razorene zemlje.

Dobri odnosi između Sirije i Izraela doprinijeli bi njegovim naporima za širi mir na Bliskom istoku nakon krhkog primirja u Gazi u oktobru, dodao je Tramp prenosi AFP.