Otkazan sastanak Zelenskog, Vitkofa i Kušnera

Sastanak između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i američke delegacije, u kojoj su specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Džared Kušner i koji je trebalo da bude održan u Briselu, otkazan je, saznaje Kijev post.

"Prema izvorima, sastanak u Briselu je otkazan. Zelenski se vraća kući", naveo je novinar Kijev posta, Aleks Raufoglu.

On je takođe, pozivajući se na saopštenje Kremlja, prenio da su Vitkof i Kušner "obećali" odlazak u Vašington nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Kako je jedan izvor rekao za Rojters, Zelenski se vraća u Kijev nakon evropske turneje tokom koje je posjetio Pariz i Dablin.

Agencija Tass prenijela je, pozivajući se na evropskog kontrolora leta - da je let u kojem su bili Vitkof i Kušner preletio Evropu i noću ušao u kanadski vazdušni prostor.

"Volstrit žurnal" je takođe objavio da sastanak predstavnika Rusije i SAD nije doveo do rješenja glavne prepreke u mirovnim pregovorima - teritorijalnog pitanja.

Putinov savetnik Jurij Ušakov rekao je da je to jedno od najvažnijih pitanja za Moskvu i da kompromis još nije postignut.

Dopisnik Skaj njuza iz Moskve Ajvor Benet ocijenio je da je Rusija namjerno objavila "zauzimanje" Pokrovska uoči pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi potvrdila svoju dominaciju i ojačala pregovaračke zahtjeve.