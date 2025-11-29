Nešto se čudno dešava u Ukrajini

Iako je dugo djelovalo da će Andrij Jermak (Andriy Yermak) ostati nepromjenjiva figura u ukrajinskoj vlasti, njegova iznenadna politička sudbina doživjela je kraj čim su istražitelji za borbu protiv korupcije u petak pretresli njegov dom u Kijevu, piše BBC.

Jermak, koji se uvijek nalazio u blizini predsjednika Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelensky), obavljao je dužnost šefa njegovog kabineta i posjedovao ogromnu moć unutar sistema vlasti. Čak je bio zadužen da vodi razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama u okviru mirovnih pregovora.

Njegov put sa Zelenskim počeo je još 2011. godine, kada je Jermak radio kao advokat za autorska prava, a Zelenski kao TV producent. Godinama kasnije, nakon uspješne kampanje 2019. godine, Jermak je postao jedna od ključnih ličnosti u predsjedničkom uredu. Pratio je Zelenskog i u trenutku kada je izgovorio svoj poznati govor „još smo ovdje“ na početku ruske invazije 2022. godine.

Nagli pad

Kako je predsjednička moć sve više bila koncentrisana, Jermak se smatrao drugom najutjecajnijom osobom u Ukrajini. Njegov utjecaj dosezao je područja vanjske politike, odnosa u vladi pa čak i strateških odluka vezanih za front.

Ipak, izvan čvrstih zidova Predsjedničkog ureda, javno raspoloženje prema njemu počelo je naglo opadati.

Zelenski je ranije znao uspješno upravljati korupcijskim aferama, no lanac događaja koji je započeo u julu potpuno je uzdrmao vladu. Te je godine predsjednik uvjerio parlament da dvije ključne antikorupcijske institucije izgube nezavisnost i da pređu pod punu kontrolu vlade — objašnjavajući to potrebom za ograničavanjem ruskog utjecaja.

Snažno usprotivljenje

Međutim, javnost i Evropska unija snažno su se usprotivile, što je izazvalo masovne proteste i prisililo predsjednika da povuče odluku.

Nedugo zatim, upravo te institucije — Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU) i Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAPO) — objavile su rezultate istrage koja je ukazivala na krupne malverzacije ljudi bliskih vlasti.

Najmanje dva ministra, bivši zamjenik premijera i jedan od bivših poslovnih partnera Zelenskog bili su povezani sa šemom teškom oko 100 miliona dolara izvučenih iz energetskih projekata. U trenutku kada Rusija raketama i dronovima razara elektroenergetsku mrežu Ukrajine i ostavlja stanovništvo bez struje, javni bijes je drastično rastao.

U petak navečer Kijev je izdržao gotovo 11 sati neprekidnih ruskih napada, a više od pola miliona ljudi je ostalo bez električne energije.

„Nalazimo se u jednom od najtežih perioda naše historije“, rekla je Ira, stanovnica Kijeva. „Mnoge porodice više nikada neće vidjeti svoje voljene — muževe, braću, sinove.“

Iako Jermak nije izravno optužen i negira bilo kakvu umiješanost, sumnje da je znao za korupcijsku šemu nisu jenjavale. Lokalni mediji navode da istražitelji pregledaju zaplijenjene laptope i mobilne telefone pronađene u njegovom stanu.

Uoči svog pada, Jermak je boravio u Ženevi gdje je razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom (Marco Rubio) o prijedlozima za mirovni plan Sjedinjenih Američkih Država, za koji su mnogi smatrali da previše pogoduje Rusiji.

Njegova iznenadna smjena u trenutku kada Ukrajina vodi diplomatsku, političku i vojnu borbu za opstanak smatra se izuzetno destabilizirajućom.