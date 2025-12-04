Četiri drona letjela iznad predsjedničkog aviona Zelenskog

Četiri drona probila su zonu zabrane leta i uputila se prema avionu Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelensky) prije njegovog slijetanja na aerodrom u Dublinu tokom posjete Irskoj u ponedjeljak.

Predsjednički avion sletio je nešto ranije od planiranog, u 23 sata, zbog čega su dronovi naknadno preletjeli iznad letjelice u kojoj se nalazio Zelenski, izvijestio je The Journal.

Neidentificirane bespilotne letjelice zatim su kružile iznad plovila irske mornarice koje je bilo raspoređeno u Irskom moru. Izvori za The Journal rekli su da su dronovi poletjeli sjeveroistočno od Dublina i letjeli oko dva sata, a i dalje nije poznato ko ih je lansirao.

Sigurnosni izvori sumnjaju da su dronovi možda imali namjeru omesti dolazak Zelenskog u Dablin, budući da su bespilotne letjelice imale uključena svjetla.

Irska javnost bila je jasno obaviještena da tokom posjete Zelenskog postoji „zona zabrane dronova“ iznad Dablina.

Zastupnik u Evropskom parlamentu Beri Endrjuz (Barry Andrews) iz stranke Fiana Fail (Fianna Fáil) istakao je da je upravljanje dronom u tom području bez dozvole krivično djelo.

Evropske zemlje posljednjih mjeseci održavaju visok nivo pripravnosti nakon niza incidenata s dronovima koji su doveli do privremenog zatvaranja aerodroma u Briselu, Danskoj i Berlinu.