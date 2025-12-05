Zvijezda ljevice postala hit među AfD-om: Evo šta je razlog

Iako je malo vjerojatno očekivati da bi radikalna desnica u politici pokazivala bilo kakvu naklonost prema idejama ljevice, čini se da njemačka desnica, uključujući i Alternativu za Njemačku (AfD), sve otvorenije iskazuje određenu fascinaciju ljevičarskom zvijezdom Hajdi Rajhinek (Heidi Reichinnek). AfD se, u načelu, nikada nije isticao simpatijama prema liderki Lijeve stranke, već je njezino djelovanje uglavnom nailazilo na njihove napade. No ipak, u pozadini se može vidjeti da nastoje postati sličniji Rajhinek — barem kada je riječ o tome kako se predstavlja na društvenim mrežama.

Uloženo u strategiju To je utvrđeno prema internoj istrazi odjela za analizu parlamentarne grupe AfD, čiji su izvodi dostupni Frankfurter Allgemeine Zeitungu. Prezentacija također uključuje preporuke za članove parlamenta AfD-a. Analiza od 25 stranica pripremljena je pod vodstvom generalnog direktora Parlamenta Petera Felsera, koji je od proljeća odgovoran za analizu okruženja parlamentarne grupe. Dokument opisuje aktivnosti Lijeve stranke na društvenim mrežama te navode Rajhinek kao ključ njihovog uspjeha na posljednjim saveznim izborima. - Lijeva stranka je uložila mnogo u ovu strategiju, navodno potrošivši 700.000 eura na komunikaciju na društvenim mrežama - stoji u analizi AfD-a. Parlamentarna grupa AfD-a sada pokušava shvatiti šta se može naučiti iz njenog rada. Analiziraju da se Lijeva stranka nije obnovila samo u smislu osoblja, već i u smislu sadržaja: manje se bavi politikom identiteta, a više svakodnevnim brigama građana. - Nadalje, Rajhinek je uspjela popuniti prazninu na društvenim mrežama, naime, prazninu progresivnog političara koji se protivi - barem percipiranoj - desničarskoj i djelimično muškoj hegemoniji na društvenim mrežama", stoji u analizi. Grafikoni pokazuju kako je Lijeva stranka pretekla AfD na TikToku i Instagramu u sedmicama koje su prethodile saveznim izborima, kako po broju objava, tako i po broju pratilaca i interakcijama. Fokus Lijeve stranke na "zaštitni zid", odnosno princip da stranke ne bi trebale nikada koalirati s desničarima, doprinio je učvršćivanju političkih tabora. To smeta parlamentarnoj grupi AfD jer želi da se takmiči sa Lijevom strankom za birače iz siromašnijih slojeva stanovništva.

Pet tačaka - To zahtijeva da parlamentarna grupa AfD prilagodi svoju komunikacijsku strategiju za budućnost. To uključuje komunikacijski stil koji je i razumljiv i emocionalno angažirajući, kao i dosljednu i kreativnu upotrebu društvenih medija - zaključuje se u analizi. Zatim slijedi plan od pet tačaka osmišljen kako bi članovi parlamenta AfD-a bili uspješniji na društvenim medijima. - Trebali bi izgledati autentično, što znači da se ne bi uvijek trebali ponašati kao tipični političari, već bi trebali prikazivati ​​svakodnevne scene, poput puta do kancelarije ili čitanja pisama - opisuje se. Trebali bi formulirati svoje rečenice sažeto i jezgrovito, a što vide kao ključnu prednost ljevice.