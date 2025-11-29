Na protestima protiv osnivanja mladih AfD-a došlo do sukoba policije i demonstranata

Hiljade demonstranata okupilo se u subotu u zapadnonjemačkom gradu Giessenu, dok je nova omladinska organizacija krajnje desničarske Alternative za Njemačku trebala održati svoju osnivačku konvenciju.

Grupe demonstranata blokirale su ceste u i oko grada s oko 93.000 stanovnika rano ujutro. Policija je saopćila da je koristila biber sprej nakon što je na nju bačeno kamenje na jednoj lokaciji.

Na objavljenim snimcima vidi se kako policija koristi vodene topove, a nekoliko osoba je savladano i uhapšeno.

Nova omladinska organizacija antiimigracijske Alternative za Njemačku, AfD, bit će osnovana na sastanku u kongresnom centru u Giessenu. Njen prethodnik, Mlada Alternativa, uglavnom autonomna grupa s labavim vezama sa strankom, raspušten je krajem marta nakon što je AfD odlučio formalno prekinuti veze s njom.

AfD sada želi imati bliži nadzor nad novom grupom, za koju se očekuje da će nositi naziv Generacija Njemačka. Stranka je na nacionalnim izborima u Njemačkoj u februaru osvojila drugo mjesto s više od 20 posto glasova i trenutno je najveća opoziciona stranka u zemlji. Nastavila je rasti u anketama jer koaliciona vlada kancelara Friedricha Merza nije uspjela impresionirati birače.