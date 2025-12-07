Nova masovna grobnica: Otkriveni ostaci stotina beba

Nova masovna grobnica novorođenčadi pronađena je na mjestu bivšeg doma za majke i djecu u irskom gradu Čum, nakon što je prva masovna grobnica otkrivena sredinom prošle decenije.

Više od 780 novorođenčadi i djece umrlo je u domu Čum, kojim su upravljale sestre „Bon Sekurs“, tokom 36 godina njegovog rada, prenosi (Si-En-En).

Prvu grobnicu 2014. godine otkrila je lokalna istoričarka Ketrin Korles (Catherine Corless), koja je pronašla podatke da je 796 beba umrlo u instituciji u okrugu Galvej, a da nisu postojali zapisi o njihovim sahranama. Kasnije je ustanovljeno da su tijela bila smještena u bivši rezervoar za kanalizaciju.

Iskopavanja pod nadzorom Kancelarije direktora za ovlašćene intervencije u Čumu (ODAIT) počela su ovog ljeta.

ODAIT je u najnovijem izvještaju saopštio da su forenzički stručnjaci pronašli „dosljedne dokaze“ o postojanju drugog grobnog mjesta. Prije početka iskopavanja, na tom području nije bilo nikakvih tragova ili naznaka o mogućem groblju.

Direktor ODAIT-a Danijel Mak Svini (Daniel McSweeney) izjavio je da se ovo novo grobno mjesto nalazi na udaljenosti od 50 do 100 metara od septičke jame.

Od početka iskopavanja u julu, pronađeni su ostaci 11 beba, uključujući tijela četiri bebe koja su otkrivena prošlog mjeseca.

Mak Svini je naveo da je do sada 160 osoba kontaktiralo ODAIT kako bi ponudilo svoj DNK u cilju identifikacije tijela, te je pozvao i druge članove porodica da učine isto.

Dom Čum bio je jedan od brojnih domova u Irskoj u kojima su trudnice i nevjenčane žene tokom 20. vijeka skrivale svoju trudnoću i rađale u tajnosti. Žene su često bile nasilno razdvajane od svoje djece.

Neka djeca su bila smještana u domove u Irskoj i Velikoj Britaniji, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji, dok je na stotine beba umrlo, a njihovi ostaci bili odloženi bez obilježja.

Majke često nikada nisu saznale šta se zaista dogodilo sa njihovom djecom, piše (RTS).

Irska vlada je 2015. godine pokrenula istragu o 14 domova za majke i djecu, kao i četiri okružna doma.

Istraga je utvrdila da je na mjestu doma u Čumu pronađena „značajna količina“ ljudskih ostataka.

Takođe je otkriven „zapanjujući nivo smrtnosti novorođenčadi“ u tim institucijama, uz napomenu da država nije reagovala, iako je problem bio „poznat lokalnim i nacionalnim vlastima i zabilježen u zvaničnim publikacijama“.