Od Qatargatea do Mogerini: Pukotine u evropskom idealu

Evropska unija posljednjih godina otkriva neprijatnu istinu o sebi: institucije koje su desetljećima služile kao model transparentnosti danas se sve češće nalaze u policijskim izvještajima, a političari koji su krojili evropsku politiku postaju akteri sudskih spisa.

Najnoviji slučaj

Prvi veliki lom nastupio je Qatargateom - skandalom koji je 2022. otkrio navodnu mrežu mita u Evropskom parlamentu. U centru istrage našla se Eva Kaili, potpredsjednica EP-a iz Grčke, kojoj je u stanu pronađeno gotovo 600.000 eura u gotovini. Uz nju su uhapšeni i njen partner Frančesko Đorđi (Francesco Giorgi), bivši italijanski europoslanik Pier Antonio Panzeri, te više savjetnika i lobista. U medijima se spominjao i belgijski zastupnik Mark Tarabela (Marc Tarabella), kojem je naknadno suspendiran imunitet radi istrage.

Prošle godine Evropski sud pokrenuo je postupke i protiv više aktera uključenih u aferu Cash-for-influence, u kojoj su 2011. britanski novinari otkrili da su Austrijski MEP Ernst Štraser (Strasser) i Slovenac Zoran Taler (Thaler) bili spremni mijenjati zakonodavne prijedloge za novac. Oba političara podnijela su ostavke, poslije čega je uslijedilo suđenje - Štraser je osuđen na 4 godine zatvora, Taler na 2,5 godine.

No, skandal koji danas potresa Brisel ide još dublje.

Belgijska policija je u utorak, po nalogu Evropskog javnog tužilaštva (EPPO), upala u sjedište Evropske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) i College of Europe u Brugesu. Prema informacijama Le Soir i L’Echo, među troje privedenih nalazi se i Federika Mogerini (Federica Mogherini), bivša visoka predstavnica EU za vanjsku politiku (2014–2019.) i jedna od najprepoznatljivijih evropskih figura posljednje decenije.

Uz nju su, prema istim izvorima, ispitivani i Stefano Sanino (Sannino), donedavni generalni sekretar EEAS-a, te jedan član uprave College of Europe. Istraga se tiče navodnog pogodovanja u dodjeli ugovora za European Diplomatic Academy, program obuke mladih diplomata vrijedan više miliona eura. Tužioci istražuju je li College of Europe unaprijed dobio informacije o tenderu tokom mandata Džozepa Borelja (Josep Borrell), tadašnjeg šefa diplomatije EU.