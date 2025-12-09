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POTPISAO IZVRŠNU NAREDBU

Putin pozvao rezerviste na vojnu obuku

Vlastima se nalaže da osiguraju sprovođenje mjera u vezi sa pozivom građana

Vladimir Putin. Kremlj

Dž. R.

9.12.2025

Predsjednik Rusije potpisao je izvršnu naredbu kojom se pozivaju rezervisti na vojnu obuku tokom 2026. godine, kao dio planskih aktivnosti.

U skladu s Putinovim ukazom, rezervisti će biti pozvani na "vojnu obuku u Oružanim snagama Ruske Federacije, Nacionalnoj gardi Ruske Federacije, spasilačkim jedinicama Ministarstva civilne odbrane, vanrednih situacija i pomoći u katastrofama, agencijama državne sigurnosti i tijelima Federalne službe sigurnosti".

Ruskoj vladi i regionalnim vlastima nalaže se da osiguraju sprovođenje mjera u vezi sa pozivom građana na vojnu obuku i održavanjem ovih obuka.

Potpisana uredba. Screenshot

Obuka ruskih rezervista je rutinska aktivnost koja se provodi svake godine, a prema zakonu ukaz o pozivu rezervista na obuku potpisuje ruski predsjednik.

Na osnovu izvršne naredbe predsjednika, odjeljenje za mobilizaciju Ministarstva odbrane Rusije priprema odgovarajuću direktivu vojnim regrutacijskim centrima u regionima.

Iako je za sve rezerviste istaknuto da je njihov odlazak na vojnu obuku dio planskih aktivnosti, ukrajinski mediji navode da se ovakvim potezima u Ukrajinu dopremaju nove i svježe snage ruske vojske.

Rezervne jedinice poznate kao BARS već su formirane 2024. godine u ruskim regijama Belgorod, Brjansk i Kursk, blizu granice s Ukrajinom.

Prema izmjenama zakona o mobilizaciji regije Brjansk i Kursk će navodno formirati dodatne vojne odrede kako bi pomogli u sprečavanju pokušaja sabotaže i pomogli u hitnim evakuacijama, dok se čini da će Belgorod zadržati trenutni broj osoblja.

# VLADIMIR PUTIN
# VOJNA OBUKA
# REZERVISTI
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