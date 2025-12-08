Ruski analitičar: "Putin ima novca za još 18 mjeseci rata"

Ruski analitičar Aleksandar Gabujev tvrdi da Rusija, uprkos pokušajima da se potpiše mirovni sporazum, nastavlja brutalni rat protiv Ukrajine, ali i da vrijeme ne ide u prilog Vladimiru Putinu. Kako procjenjuje, Moskva ima finansijskih sredstava za još 12 do 18 mjeseci ratovanja. Nakon toga bi se državna blagajna mogla isprazniti – pod uslovom da Zapad pooštri sankcije, piše Bild.

Gabujev je u razgovoru za Handelsblatt naglasio: "Daljim sankcijama to bi se vrijeme moglo smanjiti." Dodao je da se, osim velikih kompanija poput Rosnjefta i Lukoila, u Rusiji i dalje nalaze manji proizvođači nafte i sirovina koji nisu pod sankcijama.

Nekadašnji novinar ruskog Komersanta, Gabujev danas vodi Carnegie Russia Eurasia Center u Berlinu i smatra se jednim od vodećih stručnjaka za rusku vanjsku politiku. Po njegovom mišljenju, šanse za mirovne pregovore s Ukrajinom trenutno su gotovo nikakve.

"Rusi vjeruju da imaju vremena"

Gabujev objašnjava da američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) želi okončati rat, ali da zasad gotovo uopće ne vrši pritisak na Putina. "Zato Rusi vjeruju da imaju vremena i da mogu još odgađati pregovore." Kako ističe, ruski predsjednik i dalje postavlja "vrlo dalekosežne zahtjeve" i ne odustaje od njih.

Prema njegovom tumačenju, ukoliko Zapad želi rat učiniti neodrživim za Kremlj, sankcije moraju biti znatno strože, a postojeće kaznene mjere moraju se primjenjivati mnogo rigoroznije. Navodi i konkretan primjer: Kina, Indija i UAE ne bi smjeli nekažnjeno kupovati rusku naftu ili zaobilaziti sankcije. "To se mora raditi svakodnevno i vrlo dosljedno. Trenutno se to ne provodi dovoljno."

Masala: Potrebno je više opreza

Njemački vojni analitičar Karlo Masala (Carlo Masala) za Bild poručuje da je potrebno biti oprezan s prognozama koje navode tačne vremenske okvire. "Kod ovakvih predviđanja iznimno sam suzdržan. Trenutno niko ne može sa sigurnošću reći koje finansijske ili političke rezerve Rusija još može – ili želi – mobilizirati."

Masala upozorava da se ne smiju donositi "ishitreni zaključci o trenutku kada će Moskvi ponestati novca", jer mnogi faktori ovise o procesima koje je spolja moguće samo djelimično sagledati.

U Rusiji se redovno pojavljuju izvještaji o rastu državnog duga, inflaciji te povremenim nestašicama hrane i goriva. Ipak, sve to zasad nije vidljivo oslabilo rusku vojnu poziciju u Ukrajini. Naprotiv – priznaje i sam Gabujev: "Nažalost, situacija za ukrajinske snage se pogoršava." Upravo zato, dodaje, Putin vjeruje da vrijeme radi za njega.