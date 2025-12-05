Putin prebacuje krivicu: "Nisam ja započeo ovaj rat"

Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Nju Delhi gdje se sastao s indijskim premijerom Narendrom Modijem. Prije sastanka, Putin je dao intervju za "India Today" u kojem je govorio o aktuelnim međunarodnim pitanjima i nedavnom sastanku s Amerikancima u Moskvi. Putin je istakao da nema sumnje u iskrene namjere Donalda Trampa kada je u pitanju rješavanje sukoba u Ukrajini.

- Uvjeren sam da su njegovi napori da donese mir Ukrajini iskreni. Apsolutno sam siguran da je iskren u namjeri da donese mir Ukrajini i da zaista želi da spasi živote. Ali tu su i ekonomski i politički interesi - rekao je Putin. Govoreći o ratu u Ukrajini, Putin je naveo da Rusija nije započela rat i okrivio Zapad za guranje Ukrajine u sukob. Dodao je da su ruski građani u Donbasu progonjeni i naglasio: "Rusija će potpuno osloboditi Donbas." Putin je također kritikovao NATO, navodeći da taj savez predstavlja prijetnju i Evropi i Rusiji te djeluje protiv zemlje. - Kada je ovaj gospodin došao na vlast, izjavio je da će težiti miru po svaku cijenu, koristeći sva moguća sredstva, ne štedeći čak ni svoju karijeru. Ali sada stvari vidimo drugačije. On slijedi isti obrazac kao i njegovi prethodnici, stavljajući interese nacionalističkih grupa, posebno radikalnih nacionalista, ispred interesa naroda. Zelenski se bavi svojim problemima, a ne problemima nacije - rekao je Putin.

Ruski lider je ponovio svoju retoriku, naglašavajući da način razmišljanja ukrajinskog režima "zaista podsjeća na neonacistički režim" i da je za rješavanje problema najbolji put mirni pregovori. Putin je komentarisao i energetsku saradnju Rusije i Indije, navodeći da je ne utiču trenutni uslovi, političke promjene ili događaji u Ukrajini: - Više od 90 posto transakcija između Indije i Rusije obavlja se u nacionalnim valutama. Trgovina naftnim derivatima, sirovom naftom i ruskom naftom glatko se odvija u Indiji. Znam raspoloženje ruskih partnera i kompanija. Oni vjeruju da su indijski partneri pouzdani i veoma ozbiljni ljudi - rekao je Putin.