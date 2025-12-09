Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BAI TIANHUI

Bivši direktor finansijske kompanije pogubljen u Kini

Zbog primanja mita u ukupnom iznosu od 156 miliona dolara

Bai Tianhui. Screenshot

Dž. R.

9.12.2025

Bai Tianhui, bivši generalni direktor kompanije China Huarong International Holdings, pogubljen je u Kini zbog primanja mita u ukupnom iznosu od 156 miliona dolara.

Kompanija je ključna offshore finansijska jedinica problematične kompanije za upravljanje imovinom China Huarong Asset Management, poznate od 2024. godine kao China CITIC Financial Asset Management.

Huarong je osnovan za rješavanje loših kredita državnih banaka.

Nekoliko drugih direktora Huaronga također je uhvaćeno u antikorupcijskim istragama.

Smrtne kazne za korupciju u Kini često se izriču s dvogodišnjom odgodom, a zatim se preinače u doživotni zatvor.

Kazna koju je sud izrekao Tianhuiju ipak nije suspendovana.

# KINA
# POGUBLJENJE
# BAI TIANHUI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.