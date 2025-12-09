Bivši direktor finansijske kompanije pogubljen u Kini

Bai Tianhui, bivši generalni direktor kompanije China Huarong International Holdings, pogubljen je u Kini zbog primanja mita u ukupnom iznosu od 156 miliona dolara.

Kompanija je ključna offshore finansijska jedinica problematične kompanije za upravljanje imovinom China Huarong Asset Management, poznate od 2024. godine kao China CITIC Financial Asset Management.

Huarong je osnovan za rješavanje loših kredita državnih banaka.

Nekoliko drugih direktora Huaronga također je uhvaćeno u antikorupcijskim istragama.

Smrtne kazne za korupciju u Kini često se izriču s dvogodišnjom odgodom, a zatim se preinače u doživotni zatvor.

Kazna koju je sud izrekao Tianhuiju ipak nije suspendovana.