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UKRAJINA

Pola Kijeva u mraku nakon ruskih napada

Situacija u Kijevu jedna je od najtežih - trenutno je oko 50 posto potrošača gradu bez struje, saopćilo je ministarstvo energetike

Kijev. Platforma X/Yan Dobronasof/Telegraf

M. Až.

9.12.2025

Oko polovine stanovnika ukrajinske prijestolnice Kijeva u utorak je ostalo bez električne energije nakon novih ruskih napada na energetski sistem zemlje.

- Situacija u Kijevu jedna je od najtežih - trenutno je oko 50 posto potrošača gradu bez struje, saopćilo je ministarstvo energetike na Telegramu.

Tokom posljednjih mjeseci Rusija je značajno pojačala učestalost i jačinu udara na ukrajinsku plinsku i elektroenergetsku infrastrukturu, ciljajući ključna postrojenja za proizvodnju i prijenos energije.

Ukrajina upravlja trima nuklearnim elektranama koje obezbjeđuju više od polovine ukupne električne energije, ali su zbog oštećenih dalekovoda prisiljene smanjiti proizvodnju.

Operator mreže Ukrenergo zato je uveo ograničenja u snabdijevanju, ostavljajući cijele regije u mraku. Prekidi struje utiču i na sistem grijanja i vodosnabdijevanja.

Stanovnici Kijeva i okolnih područja tokom protekle sedmice imali su struju svega oko deset sati dnevno.

# UKRAJINA
# KIJEV
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