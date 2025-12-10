Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POZNAT IDENTITET

Pucnjava na Univerzitetu Kentaki: Ubijen student, nepoznat motiv napadača

Policija još uvijek nije utvrdila odnos koji je napadač imao sa žrtvama

Pucnjava na Univerzitetu Kentaki. AP

Dž. R.

10.12.2025

Na Univerzitetu Kentaki u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) desila se pucnjava u kojoj je ubijen jedan student, potvrdila je policija.

U saopćenju su naveli da je osumnjičeni uhapšen te da se nalazi u pritvoru.

Kako su naveli iz policije, napadač je pucao na dva studenta na kampusu, ubivši jednog i ranivši drugog.

Policija nije odmah otkrila identitet napadača, ali je izvještaj New York Timesa otkrio da nije riječ o studentu na univerzitetu.

Kako navode američki mediji, mete su bili studenti.

Napadač identifikovan. X

Napadač je identifikovan kao 48-godišnji Džejkob Li Bard (Jacob Lee Bard). Policija još uvijek nije utvrdila odnos koji je napadač imao sa žrtvama te zašto je bio na kampusu.

Univerzitet se još uvijek nije oglasio povodom pucnjave.

# PUCNJAVA
# UNIVERZITET
# KENTUCKY
# SAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.