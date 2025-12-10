Pucnjava na Univerzitetu Kentaki: Ubijen student, nepoznat motiv napadača

Na Univerzitetu Kentaki u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) desila se pucnjava u kojoj je ubijen jedan student, potvrdila je policija.

U saopćenju su naveli da je osumnjičeni uhapšen te da se nalazi u pritvoru.

Kako su naveli iz policije, napadač je pucao na dva studenta na kampusu, ubivši jednog i ranivši drugog.