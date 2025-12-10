Pucnjava na Univerzitetu Kentaki: Ubijen student, nepoznat motiv napadača

Na Univerzitetu Kentaki u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) desila se pucnjava u kojoj je ubijen jedan student, potvrdila je policija.
U saopćenju su naveli da je osumnjičeni uhapšen te da se nalazi u pritvoru.
Kako su naveli iz policije, napadač je pucao na dva studenta na kampusu, ubivši jednog i ranivši drugog.
Policija nije odmah otkrila identitet napadača, ali je izvještaj New York Timesa otkrio da nije riječ o studentu na univerzitetu.
Kako navode američki mediji, mete su bili studenti.
Napadač je identifikovan kao 48-godišnji Džejkob Li Bard (Jacob Lee Bard). Policija još uvijek nije utvrdila odnos koji je napadač imao sa žrtvama te zašto je bio na kampusu.
Univerzitet se još uvijek nije oglasio povodom pucnjave.